Nouvelle séquence de grève pour la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout

MATANE, QC, le 9 juill. 2025 /CNW/ - Face au peu d'avancées dans la négociation, les membres du Syndicat national des traversiers du Québec-CSN annoncent de nouvelles journées de grève pour la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout.

Cette nouvelle séquence de grève se tiendra du 18 au 29 juillet pour les travailleuses et les travailleurs de Matane mer et du 30 juillet au 3 août pour les membres à quai. Ce débrayage aura lieu à moins d'avancées significatives dans la négociation. La grève déclenchée le 4 juillet dernier n'a pour l'instant pas permis de débloquer la négociation. Rappelons que ces salarié-es sont sans convention collective depuis le 1er avril 2023 et que le syndicat a récemment adopté à 90 % un mandat de moyens de pression incluant une banque illimitée de jours de grève.

« L'employeur et le gouvernement doivent faire ce qu'il faut pour que la négociation progresse. C'est ridicule de nous présenter toujours les mêmes offres en exigeant une flexibilité à outrance. On nous dépose encore une offre salariale de 12,7 % sur cinq ans en exigeant des concessions exagérées. Souhaitons que la pression exercée permette enfin d'obtenir une bonne entente », explique le président du Syndicat national des traversiers du Québec-CSN, Patrick St-Laurent.

« Pourquoi le gouvernement et la Société des traversiers du Québec continuent-ils de se trainer les pieds ? Ils nuisent tellement à la négociation qu'ils forcent les travailleuses et les travailleurs à faire la grève pour que ça bouge enfin. Après des mois de négociation, il est temps d'avoir les mandats à la table pour régler », poursuit la vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN, Stéphanie Gratton.

« La CAQ prétend être un gouvernement des régions. Pourtant, elle abandonne les travailleurs et les travailleuses de la traverse qui est un service important pour les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord. Avec la haute saison en cours, ça prend un règlement au plus vite », de conclure la présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent, Liette Ross.

À propos

Le Syndicat national des traversiers du Québec-CSN regroupe 200 membres travaillant sur la traverse de Québec-Lévis, à l'atelier de réparation navale de Québec ainsi que sur terre et sur mer à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout. Le syndicat est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), au Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN et au Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans

8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

