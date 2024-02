Avis aux médias - Négociations du secteur public - Le Front commun fera le point

QUÉBEC, le 22 févr. 2024 /CNW/ - À l'issue des votes tenus en assemblées générales, les porte-parole du Front commun (CSN, CSQ, FTQ et APTS) feront le bilan des négociations du secteur public lors d'une conférence de presse qui aura lieu ce vendredi, 23 février 2024, à 11 h 15, à la Tribune de la presse, à Québec.

Aide-mémoire

Quoi : Conférence de presse du Front commun Quand : Vendredi 23 février 2024, à 11 h 15 Qui : François Enault, premier vice-président de la CSN Éric Gingras, président de la CSQ Magali Picard, présidente de la FTQ Robert Comeau, président de l'APTS Où : Tribune de la presse - Salon Jacques-L'Archevêque

(édifice André-Laurendeau, 1050, rue des Parlementaires, 1er étage,

Québec)

Pour plus d'information sur la négociation : https://www.frontcommun.org/.

À propos du Front commun

Ensemble, la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS représentent plus de 420 000 travailleuses et travailleurs de l'État québécois dans les secteurs publics, en éducation, en santé et dans les services sociaux ainsi qu'en enseignement supérieur.

