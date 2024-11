Rapport de l'ISQ Rémunération des salariés - État et évolution comparés 2024 - L'entente du Front commun a permis de diminuer l'écart de rémunération

MONTRÉAL, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Les données présentées par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) confirment que le règlement conclu entre le Front commun et le gouvernement a permis de réduire l'écart salarial et l'écart de la rémunération globale entre les travailleuses et les travailleurs des services publics et les autres salariés du Québec.

« Grâce à la lutte des 420 000 travailleuses et travailleurs réunis en Front commun, l'écart de rémunération a globalement diminué, et ce, malgré différentes ententes survenues dans d'autres secteurs sur lesquels se basent les comparatifs de l'ISQ. C'est un pas dans la bonne direction, mais nous avons encore du chemin à parcourir! », de faire valoir les porte-parole du Front commun, François Enault, 1er vice-président de la CSN, Éric Gingras, président de la CSQ, Magali Picard, présidente de la FTQ, et Robert Comeau, président de l'APTS.

« Nous l'avons dit dès le départ, si cette entente n'est pas parfaite, elle constitue tout de même une base solide pour amorcer un rattrapage avec les autres secteurs. Si les écarts de rémunération diminuent, c'est bon pour l'attractivité de nos réseaux, mais encore faut-il pouvoir retenir les travailleuses et les travailleurs! Les membres nous ont clairement indiqué qu'il reste beaucoup de travail à faire sur les conditions de travail et d'exercice dans nos réseaux publics. On doit continuer la lutte et on peut y travailler sans attendre la prochaine convention collective. Ce n'est certainement pas avec des gels d'embauches et le non-renouvellement des contrats temporaires qu'on permet aux effectifs de reprendre leur souffle. »

Sur le plan de la rémunération globale (qui tient compte à la fois des salaires, des avantages sociaux de la semaine normale de travail et des congés), le retard des travailleuses et des travailleurs des services publics comparativement aux autres salariés du Québec est de 2,1 %. Le retard des salaires est quant à lui de 11,4 % comparativement à 16,6 % en 2023.

L'enquête de l'ISQ démontre par ailleurs, de manière indirecte, que le gouvernement peine à conserver les travailleuses et les travailleurs d'expérience. En effet, lorsqu'on compare le taux de progression, on constate que la force vive du secteur public se retrouve plus bas dans les échelles salariales, ce qui traduit une main-d'œuvre moins expérimentée par rapport aux autres secteurs.

Les chiffres mis de l'avant par l'ISQ concernent l'ensemble des salariés québécois. Ainsi, on constate que les travailleuses et les travailleurs des services publics accusent du retard avec l'administration municipale (28,2 %), les entreprises publiques (11,9 %) et l'administration fédérale (12,2 %). Chez les ouvriers spécialisés (menuisiers, électriciens, plombiers et autres), le retard est passé de 32,6 % à 24,4 %.

En bref

Retard salarial avec les autres salariés québécois : 11,4 %;

Retard de rémunération globale avec les autres salariés québécois : 2,1 %;

Pourcentage de femmes parmi les membres représentés par le Front commun : 78 %.

Rappelons que le Front commun a négocié une convention collective qui prévoyait des augmentations de 6 % rétroactives au 1er avril 2023 et de 2,8 % en 2024. Pour les trois dernières années de la convention, les augmentations prévues sont de 8,6 % et sont bonifiées par une clause de protection du pouvoir d'achat pouvant aller jusqu'à 1 % de plus par année.

Ensemble, la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS représentent plus de 420 000 travailleuses et travailleurs de l'État québécois dans les secteurs publics, en éducation, en santé et dans les services sociaux ainsi qu'en enseignement supérieur.

