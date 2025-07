Recul du gouvernement pour les enfants d'immigrants - La FIPEQ-CSQ se réjouit de cette victoire temporaire

MONTRÉAL, le 25 juill. 2025 /CNW/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) se réjouit de la décision du ministère de la Famille de suspendre temporairement sa directive visant à retirer des centaines d'enfants d'immigrants des services éducatifs et leur droit à une place à contribution réduite.

La présidente de la FIPEQ-CSQ, Anne-Marie Bellerose, soutient que ce recul du gouvernement est une victoire de tous les parents et des intervenantes et intervenants du milieu qui se sont mobilisés rapidement pour dénoncer cette directive discriminatoire.

« Cette directive gouvernementale a provoqué une multiplication de drames familiaux et a bouleversé la vie de nombreux parents et enfants dans toutes les régions du Québec. Du jour au lendemain, ces familles se sont retrouvées menacées par la précarité », dénonce la présidente de la FIPEQ-CSQ.

Une décision qu'il faut rendre permanente

Anne-Marie Bellerose souhaite fortement que le gouvernement renonce définitivement à cette mesure injuste pour ces immigrants qui essaient de gagner honnêtement leur vie et de s'intégrer à la société québécoise. « Je presse la ministre de la Famille de faire le point rapidement sur ce dossier et de rendre permanent le retrait de cette directive, pour faire disparaître les inquiétudes qui perdurent chez ces familles. »

Réintégrer les enfants déjà pénalisés

En terminant, la leader syndicale espère que la ministre ordonnera la réintégration des enfants dans les services éducatifs, qui ont déjà perdu l'accès de leur place à contribution réduite.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente plus de 12 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

SOURCE Centrale des Syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements : Claude Girard, Conseiller aux communications et aux relations de presse, Cellulaire : (514) 237-4432, Courriel : [email protected]