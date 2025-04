/R E P R I S E -- Avis aux médias - Étude du projet de loi no 89 - Les organisations syndicales réunies en comité d'accueil à l'Assemblée nationale/

QUÉBEC, le 22 avril 2025 /CNW/ - Des centaines de travailleuses et de travailleurs se rendront à l'Assemblée nationale tôt mercredi matin afin de demander aux députées et députés de retirer le projet de loi no 89 (PL89), qui porte atteinte à leur droit de grève. Des représentantes et représentants de neuf organisations syndicales, soit l'APTS, la CSD, la CSN, la CSQ, la FAE, la FIQ, la FTQ, le SFPQ et le SPGQ, seront également présents.

Aide-mémoire

QUOI : Un comité d'accueil à l'Assemblée nationale pour s'opposer au PL89



QUAND : Le mercredi 23 avril 2025, à 7 h

Prises de parole à 7 h 30



OÙ : Entrée des députées et députés

Porte 6

1045, rue des Parlementaires, Québec, G1A 1A3



QUI : François Enault, premier vice-président de la CSN

Frédéric Brisson, conseiller régional de la FTQ, Québec et Chaudière-Appalaches

Nadine Bédard-St-Pierre, première vice-présidente de la CSQ

Luc Vachon, président de la CSD

Patrick Bydal, vice-président de la FAE

Annie Morin, première vice-présidente du SPGQ

Jérôme Rousseau, vice-président de la FIQ

Émilie Charbonneau, vice-présidente de l'APTS

SOURCE Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements : Maxime Clément, APTS, 514 792-0481; Simon Lajoie, CSD, 514 662-5495; Noémi Desrochers, CSN, 514 216-1825; Étienne Richer, CSQ, 581 983-6130; Marie-Ève Rancourt, FAE, 514 709-7763; Philippe Desjardins, FIQ, 581 995-0762; Jean Laverdière, FTQ, 514 893-7809; Éric Lévesque, SFPQ, 418 564-4150; Nathalie Côté, SPGQ, 418 254-7892