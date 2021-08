OTTAWA, ON, le 26 août 2021 /CNW Telbec/ - L'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Marc Garneau, ministre des Affaires étrangères, et l'honorable Karina Gould, ministre du Développement international, feront le point sur la situation en Afghanistan.

Date : Le vendredi 27 août 2021

Heure : 10 h 30 (HE)

