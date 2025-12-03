GATINEAU, QC, le 3 déc. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, et le ministre de l'Éducation de l'Ontario, l'honorable Paul Calandra, seront à Ottawa pour annoncer la prolongation de l'accord entre le Canada et l'Ontario sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada.

Les ministres seront accompagnés du secrétaire parlementaire du ministre du Commerce international et du secrétaire d'État au Développement international, Yasir Naqvi, et de la secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères, Mona Fortier.

Une visite des lieux et une séance de photos auront lieu avant l'annonce. Un point de presse suivra l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le jeudi 4 décembre 2025 Heure : 9 h 15 (HNE) - Visite 9 h 30 (HNE) - Annonce Lieu : Services à l'enfance Andrew Fleck 195, rue George Ottawa (Ontario)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

