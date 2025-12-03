OTTAWA, ON, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Pour la première fois en 96 ans d'histoire, la Coupe du monde de la FIFA se tiendra au Canada en 2026. Alors que le Canada, le Mexique et les États-Unis se préparent à accueillir conjointement cet événement sportif mondial l'été prochain, le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui qu'il se rendrait à Washington D.C. le 5 décembre 2025 pour représenter le Canada à la cérémonie du tirage au sort final de la Coupe du monde de la FIFA 26™. Le tirage au sort déterminera les affrontements entre les équipes pour le tournoi de l'an prochain.

Durant sa visite à Washington, le premier ministre assistera également à la célébration de la Coupe du monde et la cérémonie d'illumination de sapin à l'ambassade du Canada, organisées conjointement par Canada Soccer et l'ambassadrice du Canada aux États-Unis, Kirsten Hillman.

La Coupe du monde de la FIFA est l'un des événements sportifs les plus attendus sur la planète. Elle réunira 48 pays qui disputeront 104 matchs, dont 13 au Canada. Ce sera la première fois que des matchs de la Coupe du monde masculine de la FIFA seront disputés sur le sol canadien, offrant ainsi aux amateurs de tout le pays une occasion sans précédent d'encourager en personne les meilleurs talents du soccer à l'échelle mondiale. L'organisation de la Coupe du monde de 2026 devrait créer près de 25 000 emplois au Canada et ajouter environ 2 milliards de dollars à notre économie.

Citation

« L'été prochain, le Canada ouvrira ses portes au monde entier pour accueillir la Coupe du monde de la FIFA, l'un des événements sportifs les plus attendus sur la planète. C'est l'occasion pour nous de nous unir autour de notre équipe, de nos partisans et de notre drapeau - et de montrer au monde entier tout ce que le Canada a à offrir. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Du 11 juin au 19 juillet 2026, le Canada organisera conjointement le plus grand tournoi de l'histoire de la FIFA, qui réunira 48 pays pour 104 matchs tenus dans 16 villes.

Le Canada accueillera 13 matchs : sept à Vancouver et six à Toronto.

Dans le cadre du tirage au sort final du 5 décembre, les équipes seront réparties en quatre « chapeaux » en fonction de leur classement mondial et de leur statut d'hôte, puis réparties en 12 groupes équilibrés. Le calendrier complet des matchs, y compris les stades et les heures de coup d'envoi, sera publié le lendemain.

L'édition 2026 de la Coupe du monde de la FIFA sera la première à être organisée conjointement par trois pays.

Le Canada a accueilli la Coupe du monde féminine de la FIFA 2015TM, qui a battu tous les records en attirant 1,35 million de spectateurs et en générant près de 500 millions de dollars d'activité économique dans tout le pays.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]