OTTAWA, ON, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Conclusion des négociations entourant un accord entre l'Union européenne et le Canada concernant l'initiative Agir pour la sécurité en Europe (instrument SAFE)

Nous accueillons favorablement la conclusion des négociations entourant un accord concernant la participation du Canada à l'instrument SAFE. Cet instrument d'investissement dans la défense de l'Union européenne doté d'une enveloppe de 150 milliards d'euros permettra d'accroître la base industrielle de défense de l'Europe au moyen d'achats conjoints qui bénéficieront à tous les pays participants. Dans cette ère de turbulences géopolitiques, cette initiative permettra de resserrer la coopération, d'atteindre les cibles en matière de défense et de dépenser plus judicieusement pendant que nous répondons aux besoins urgents à court terme et aux besoins à long terme.

La conclusion des négociations sur l'instrument SAFE s'appuie sur notre engagement à coopérer sur le plan de la défense, comme le prévoit le Partenariat de sécurité et de défense signé au fructueux Sommet Canada-UE cette année.

Aujourd'hui, nous franchissons un nouveau pas dans cet engagement, en tant que partenaires, alliés et amis. C'est la prochaine étape de notre coopération grandissante et un symbole des priorités que l'Union européenne et le Canada ont en partage. Ensemble, nous créerons des chaînes d'approvisionnement militaire résilientes entre nos industries, à un moment crucial pour la sécurité mondiale. En renforçant notre base industrielle respective, nous créerons plus d'emplois, de croissance et d'occasions qui seront essentiels à notre préparation en matière de défense.

Enfin, l'instrument SAFE permettra d'offrir un soutien vital à l'Ukraine et d'accroître la résilience de l'industrie ukrainienne de la défense. Nous sommes solidaires de l'Ukraine depuis le début de la guerre d'agression brutale de la Russie et nous le restons pendant que nous favorisons une paix juste et durable en Ukraine.

