WOODBRIDGE, ON, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada veut mettre sur pied une économie canadienne forte. Pour ce faire, le pays a besoin de gens de métiers spécialisés qui bâtiront les grandes infrastructures et des millions de foyers. Cela signifie que la nouvelle génération de constructeurs a besoin de la formation appropriée.

Aujourd'hui, le secrétaire d'État au Travail, l'honorable John Zerucelli, a annoncé un financement de près de 20 millions de dollars à deux organisations locales : la Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique (la Fraternité) et le Carpenters' Regional Council.

La Fraternité fournira des formations en réalité virtuelle sur le montage et le levage à plus de 4 000 mécaniciens-monteurs industriels (compagnons et apprentis) à l'échelle du Canada. Le Carpenters' Regional Council, pour sa part, donnera accès à dix centres de formation à travers le pays, mis sur pied dans les installations de la Fraternité, afin d'aider 4 000 compagnons et apprentis en menuiserie à acquérir les compétences et l'expérience pratique nécessaires pour travailler avec les nouvelles technologies écologiques. Cela comprend notamment l'installation, la réparation et l'entretien des couches extérieures qui protègent et isolent les bâtiments.

Ces projets sont financés dans le cadre du volet Emplois durables du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, lequel s'inscrit dans la Stratégie canadienne en apprentissage du gouvernement. Les fonds injectés dans ce projet s'ajoutent aux investissements réalisés dans le cadre du Fonds de formation pour les emplois durables, grâce auquel des milliers de travailleurs peuvent perfectionner leurs compétences ou en acquérir de nouvelles et ainsi contribuer à une économie verte.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la réponse du gouvernement aux besoins les plus pressants de la main-d'œuvre des métiers spécialisés. Dans le budget de 2025, le gouvernement propose de consacrer 75 millions de dollars sur trois ans afin d'étendre la portée du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical. Cette mesure permettra de stimuler la formation en apprentissage fournie par les syndicats dans les métiers désignés Sceau rouge.

Citations

« Le gouvernement investit dans la formation dans les métiers spécialisés afin de construire de grandes infrastructures et de permettre aux Canadiens de se lancer dans des carrières bien rémunérées. Nous bâtissons un Canada fort, et nous commençons ici, chez nous. »

- Le secrétaire d'État au Travail, l'honorable John Zerucelli

« Grâce au projet Sustainable Jobs Mass Timber, la Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique veille à ce que les travailleurs canadiens détiennent la formation nécessaire pour construire rapidement des infrastructures et des maisons durables avec du bois massif. Ce projet garantira que les membres de la Fraternité et les entrepreneurs signataires seront prêts à trois choses : répondre à la demande croissante dans cette technologie de construction émergente, mettre à profit les investissements réalisés dans cette même technologie, et montrer la voie en matière de construction durable à travers le pays. »

- Le vice-président du chapitre canadien de la Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, Jason Rowe

Faits en bref

À compter de 2025-2026, on estime que le volet Emplois durables du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical permettra de soutenir près de 29 000 travailleurs issus des métiers désignés Sceau rouge, et ce, pour cinq ans.

Depuis 2017, le Programme a permis de soutenir plus de 145 000 travailleurs, dont 28 813 uniquement en 2023-2024.

Près de 1 milliard de dollars sont investis dans le soutien à l'apprentissage chaque année en vue de rendre la formation dans les métiers spécialisés plus accessible. Cela se traduit par des prêts, du financement de projets, des crédits d'impôt et des déductions, et des prestations d'assurance-emploi.

Le gouvernement s'est engagé à doubler le nombre de constructions de maisons, faisant passer le total de 250 000 habitations à 500 000.

On estime que d'ici 2033, le nombre d'emplois vacants dans le secteur de la construction se chiffrera à plus de 410 000, et cela comprend le départ à la retraite de 189 000 travailleurs.

La page Web Canada.ca/metiers-specialises fournit aux Canadiens des renseignements sur les métiers spécialisés, y compris sur les programmes d'apprentissage et l'aide financière offerte pendant la formation.

Produits connexes

Document d'information: Stratégie canadienne de formation en apprentissage

Liens connexes

À propos de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage

À propos du programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical

Aider aujourd'hui près de 30 000 travailleurs canadiens à occuper les emplois de demain et à saisir les possibilités futures

Fonds de formation pour les emplois durables

Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030

Le budget 2025

Canada.ca/metiers-specialises

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour toute demande des médias, veuillez contacter : Liane Kotler, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État au Travail, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]