GATINEAU, QC, le 28 avril 2022 /CNW/ - La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, participera à une conférence sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants intitulée Guiding Our Children - Elders Sharing Their Voice, organisée par la nation métisse-Saskatchewan, où elle soulignera les investissements du gouvernement du Canada dans des projets d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones dont pourront tirer profit les familles de la nation métisse de Saskatoon.

Une séance de photo et un point de presse suivront l'annonce sous forme de mêlée de presse.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le vendredi 29 avril 2022



Heure de

l'annonce: 9 h HAR



Endroit : Saskatoon Inn

Salle de bal B

2002, pr. Airport

Saskatoon (Saskatchewan)



Heure du point

de presse : 10 h HAR



Endroit : Saskatoon Inn

Salle de la Colombie Britannique

2002, pr. Airport

Saskatoon (Saskatchewan)

Directives :

Les organisateurs de la conférence invitent les représentants des médias à assister à l'événement.

La conférence sera diffusée en direct en continu. Le lien est le suivant : https://metisnationsk.com/2022/04/25/guiding-our-children-elders-sharing-their-voice/

Vous ne devez présenter aucun symptôme associé à la COVID‑19 afin de participer en présentiel.

Accessibilité :

L'ensemble de l'immeuble est accessible.

