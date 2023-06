L'excellence du programme a été soulignée lors de la remise des prix International Loyalty Awards : programme de fidélisation international de l'année - gagnant régional (Amériques) et meilleure initiative de fidélisation pour un produit financier

TORONTO, le 15 juin 2023 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) est fière d'annoncer qu'Avion Récompenses, plus important programme de fidélisation exclusif au Canada, a décroché deux prix lors du gala 2023 des International Loyalty Awards : le prix du programme de fidélisation international de l'année - gagnant régional (Amériques) et le prix de la meilleure initiative de fidélisation pour un produit financier. La remise des prix International Loyalty Awards, qui s'est tenue le 13 juin à Londres, au Royaume-Uni, suscite une vive attention des acteurs du domaine de la fidélisation. Ces prix célèbrent l'excellence, l'innovation et les meilleures pratiques à l'échelle mondiale.

RBC reconnaît le programme Avion Récompenses et ses succès lors de la remise des prix Loyalty Awards à Londres, au Royaume-Uni, le 13 juin 2023. (Groupe CNW/RBC Banque Royale) Avion Récompenses(MC) (Groupe CNW/RBC Banque Royale)

« Nous avons beaucoup investi dans la transformation et le renforcement du programme de fidélisation Avion Récompenses, le plus important et le plus avantageux du genre au Canada, a déclaré Neil McLaughlin, chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, RBC. C'est un honneur pour nous d'obtenir une reconnaissance internationale, aux côtés d'autres marques de premier ordre. »

Programme de fidélisation et plateforme d'engagement des consommateurs, Avion Récompenses offre une nouvelle expérience de magasinage et d'achat aux Canadiens, qui bénéficient maintenant d'une plus grande latitude pour magasiner et économiser, ainsi que pour accumuler et échanger des points contre des articles courants et de généreuses récompenses. Le compagnon de magasinage exclusif au programme, AchatsExtra Avion Récompenses, permet aux membres d'explorer des offres personnalisées en toute simplicité. Ils économisent ainsi temps et argent. Comptant parmi les plus importants fournisseurs de services de voyage du pays, Avion Récompenses permet également à ses membres de bénéficier d'une offre de billets d'avion unique dans le secteur (compagnie aérienne, vol, date : les membres ont le choix), ainsi que de cartes de crédit Avion assorties de primes-voyages et du service de conciergerie RBC.

« Fort d'une nouvelle expérience de magasinage et d'une liste croissante de capacités de paiement, de partenaires du secteur détail et de fonctions novatrices, Avion Récompenses apporte chaque jour une valeur inégalée à des millions de Canadiens, dit Niranjan Vivekanandan, premier vice-président et chef, Fidélisation et solutions de paiement des commerçants, RBC. Nous sommes immensément fiers de voir nos efforts ainsi reconnus. Nous sommes tout aussi fiers de notre équipe, qui a joué un rôle déterminant dans la création de ce programme de fidélisation de premier plan. »

Pour en savoir plus sur Avion Récompenses, visitez avionrecompenses.com.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 98 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

