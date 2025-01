Automatisation des entreprises - Près de 2,5 M$ à l'entreprise Les Bois du Fjord

SAGUENAY, QC, le 9 janv. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et Investissement Québec annoncent des investissements totalisant près de 2,5 millions de dollars à l'entreprise Les Bois du Fjord afin de l'aider à accroître sa productivité, notamment grâce à l'acquisition d'équipements automatisés.

Située à Shipshaw, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'entreprise se voit octroyer un prêt de 1 232 000 $ issu des fonds propres d'Investissement Québec ainsi qu'un prêt d'un montant équivalent provenant du programme ESSOR en vue de concrétiser l'acquisition d'équipements plus performants pour sa division BDF Industriel. Ces investissements lui permettront d'automatiser plusieurs activités réalisées manuellement et d'augmenter sa capacité de production.

« L'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean est étroitement liée à l'industrie forestière, et cette annonce témoigne de la volonté de notre gouvernement de continuer à accroître la productivité de ce secteur stratégique. Grâce à ces investissements, Les Bois du Fjord vont devenir encore plus compétitifs sur leurs marchés, et c'est tout le Québec qui en ressortira gagnant! »

François Tremblay, député de Dubuc et adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme

« Nous sommes heureux d'être aux côtés des entrepreneurs et des dirigeants qui contribuent activement au développement économique durable de leur région. Lorsque des entreprises misent sur l'innovation et l'augmentation de leur productivité pour assurer leur croissance et leur compétitivité, nous ne pouvons qu'être au rendez-vous. Notre équipe régionale a tous les outils nécessaires pour répondre aux besoins des entrepreneurs et des chefs d'entreprises de la région et pour propulser leur croissance au Québec et à l'extérieur de ses frontières. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Nous sommes très fiers d'annoncer l'installation de la phase 3 de notre projet d'expansion à l'usine de Saint-Ambroise, réalisée en collaboration avec Investissement Québec et Inotech Canada. Ce projet, d'une valeur de plus de 3 millions de dollars, inclut l'ajout d'un système automatisé de tri et de classage du bois, comprenant quinze cases permettant l'empilage mécanique, ainsi qu'une imprimante à jet d'encre pour marquer les grades directement sur le bois. Cet investissement stratégique nous permettra d'optimiser nos ressources, d'améliorer l'efficacité de nos trois chaînes de production et de renforcer notre position dans l'industrie. »

Dany Tremblay, président de l'entreprise Les Bois du Fjord

Faits saillants :

Acteur clé du marché du bois d'œuvre au Québec, l'entreprise Les Bois du Fjord réalise un projet évalué à plus de 3 millions de dollars pour augmenter sa productivité et bénéficie désormais d'une usine à la fine pointe de la technologie dotée de trois chaînes de transformation de bois d'œuvre pouvant offrir des produits diversifiés.

du Fjord réalise un projet évalué à plus de 3 millions de dollars pour augmenter sa productivité et bénéficie désormais d'une usine à la fine pointe de la technologie dotée de trois chaînes de transformation de bois d'œuvre pouvant offrir des produits diversifiés. Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

