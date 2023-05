Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec -Le gouvernement entend rester un fier partenaire des municipalités du Québec

QUÉBEC, le 4 mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault et la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, ont participé aujourd'hui aux Assises 2023 de l'Union des municipalités du Québec (UMQ). Le premier ministre a notamment profité de sa présence pour rappeler l'entière collaboration qui unit le gouvernement aux municipalités ainsi que pour souligner l'importance de se doter d'objectifs communs.

Adaptation aux changements climatiques

Il a également rappelé qu'au cours des dernières années, le gouvernement a investi des sommes historiques dans plusieurs domaines, quel que soit le ministère concerné, afin que le Québec s'adapte aux changements climatiques. D'ici 2027-2028, ce sont plus de 1,4 G$ qui seront investis en adaptation aux changements climatiques.

Il a réitéré que le gouvernement sera toujours présent pour soutenir les citoyens, les villes et les municipalités du Québec en cas de catastrophes naturelles et que plusieurs chantiers sont en place afin de revoir nos façons d'aménager et de penser notre territoire.

Plan pour une économie verte 2030

Le premier ministre a aussi souligné que la mise à jour du Plan pour une économie verte 2030, qui sera dévoilée prochainement par le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoît Charette, comportera une augmentation significative des sommes dédiées à l'adaptation aux changements climatiques. Cela s'additionne aux 70 M$ annoncés en mars dernier par le gouvernement pour protéger les berges de l'Est-du-Québec, qui seront versés à des municipalités.

Collaboration

Pour sa part, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, a réitéré sa volonté de poursuivre sa collaboration avec le milieu municipal, de contrer l'intimidation envers le personnel et les élus municipaux, de mettre en œuvre la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, de favoriser une meilleure gestion des infrastructures d'eau ainsi que de renouveler la relation partenariale entre le gouvernement et les municipalités.

Contrer l'intimidation dans le milieu municipal

La ministre a rappelé les récentes actions posées par le gouvernement pour contrer l'intimidation envers le personnel et les élus municipaux. Ces actions s'inscrivent dans le cadre du Plan d'action pour favoriser le respect et la civilité : unis pour la démocratie!, et consistent :

au lancement de la campagne publicitaire ayant pour thème Derrière chaque élu(e) municipal, il y a une personne. Traitons nos élu(e)s municipaux comme du monde ;

; à l'aide de 1 M$ octroyée à l'UMQ afin qu'elle puisse offrir un soutien financier aux municipalités qui ont entamé des recours judiciaires ou qui souhaitent le faire.

Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire

Un autre chantier d'importance qui a été mis de l'avant est la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire : mieux habiter et bâtir notre territoire. La ministre a souligné la vaste consultation concernant les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Celle-ci débutera le 8 mai et se terminera le 31 août 2023. Elle a aussi mis l'accent sur la création du Réseau national d'observatoires de l'aménagement et du développement durables des territoires ainsi que sur les travaux en cours du projet de loi 16 : Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et d'autres dispositions. Enfin, elle a confirmé que l'ensemble des mesures du plan de mise en œuvre de la Politique seront annoncées très bientôt.

Gestion des infrastructures d'eau

Parmi les dossiers prioritaires de la ministre dont il a été question, mentionnons la gestion des infrastructures municipales d'eau. Les plans de gestion des actifs et la nouvelle mouture du Programme d'infrastructures municipales d'eau 2023, doté d'une enveloppe de 2,4 G$, font entre autres partie des solutions qui permettront de relever le niveau de maintien des infrastructures et de planifier à plus long terme les investissements nécessaires.

Concernant cet investissement, notons qu'il représente une part importante des dépenses des municipalités et s'inscrit dans les sommes réservées à leur égard de 7,1 G$, qui sont prévues au Plan québécois des infrastructures 2022-2032.

De plus, comme demandé par le milieu municipal, le Programme de la Taxe et de la contribution du Québec a officiellement été prolongé d'un an. Ainsi, toutes les municipalités auront jusqu'au 31 décembre 2024 pour terminer leurs travaux prioritaires. Les discussions visant à renouveler ce programme à partir de 2024 se sont amorcées et se poursuivront au cours des prochains mois.

Entente partenariale avec les municipalités

Enfin, la ministre a souligné que c'était l'occasion d'ouvrir des discussions entre les municipalités et le gouvernement afin d'établir une relation renouvelée, orientée autour d'objectifs communs et d'un engagement réciproque visant à atteindre certaines cibles. Elle a également misé sur l'importance pour le gouvernement et les municipalités de travailler en partenariat pour bâtir une relation basée sur l'engagement de toutes les parties envers des enjeux d'intérêt pour nos collectivités.

Citations

« J'ai énormément d'admiration pour le travail des maires et des mairesses du Québec. Ils sont dynamiques, engagés, et prennent de front des enjeux importants, comme le logement, le transport, la transition énergétique. Plus que jamais, les municipalités jouent un rôle crucial pour faire face aux défis du Québec tout entier, et notre gouvernement est à leurs côtés. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Notre gouvernement agit en tant que partenaire auprès des municipalités, qui sont engagées pour leur communauté. Le travail en synergie est essentiel pour moi, c'est une formule gagnante. Au cours des prochaines années, nous réaliserons des projets novateurs qui bénéficieront à toutes les collectivités du Québec ainsi qu'aux générations futures. Je sais que notre gouvernement pourra compter sur la collaboration et l'engagement du milieu municipal pour faire de ces projets des réussites. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Sources : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 418 999-1939, [email protected]; Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746