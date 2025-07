Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 2 juill. 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Hydro-Québec

Mme Claudine Bouchard est nommée, à compter du 5 juillet 2025, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale d'Hydro-Québec. Mme Bouchard est vice-présidente exécutive, cheffe de l'exploitation et des infrastructures et présidente-directrice générale de la Société d'énergie de la Baie James au sein d'Hydro-Québec.

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Mme Liza Frulla est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.

Mmes Helena Loureiro, Manuela-Luminita Goya et Claudine Roy ainsi que M. Robert Trudeau sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.

Mobilité Infra Québec

M. Frédérick Bouthillette est nommé, à compter du 2 septembre 2025, vice-président de Mobilité Infra Québec. M. Bouthillette est sous-ministre adjoint au ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Mmes Isabelle Bonneau, Nancy Fréchette et Thanh Thao Pham ainsi que MM. Serge Cadieux, Thierry Christian Kuate Kengne, Martin Larrivée et Claude Michaud sont nommés, à compter du 2 septembre 2025, membres indépendants du conseil d'administration de cet organisme.

M. Alexandre Fortin est nommé, à compter du 2 septembre 2025, membre du conseil d'administration de ce même organisme.

Régie des alcools, des courses et des jeux

M. Marc Savard est nommé de nouveau régisseur de la Régie des alcools, des courses et des jeux.

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

Mme Sarah Breton est nommée, à compter du 18 août 2025, régisseuse de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. Mme Breton est directrice adjointe du Bureau régional des opérations pour le Québec et le Nunavut à Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Tribunal administratif des marchés financiers

Mme Nicole Martineau est nommée de nouveau membre et présidente du Tribunal administratif des marchés financiers.

Comité de retraite du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et d'autres régimes

M. Hans-Claude Gilet et Mme Andrée Taboureau sont nommés membres du Comité de retraite du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et d'autres régimes.

Commission de la capitale nationale du Québec

M. Pascal Raby est nommé membre indépendant et président du conseil d'administration de la Commission de la capitale nationale du Québec.

M. Patrick St-Hilaire est nommé de nouveau membre indépendant du conseil d'administration de cette commission.

Retraite Québec

Mme Claudia Di Iorio est nommée membre indépendante du conseil d'administration de Retraite Québec.

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

M. Maxim Bonin est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

SOURCE : M. Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321