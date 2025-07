Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 4 juillet 2025

QUÉBEC, le 3 juill. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 4 juillet 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Rencontre avec les membres de la direction d'une entreprise dans le secteur de l'aluminium (fermée aux médias)

Heure : 10 h 40

Lieu : Sept-Îles

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Sanguinet, Mme Christine Fréchette, et de la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain.

Annonce économique importante concernant le secteur de l'aluminium au Québec

Heure : 11 h 15

Lieu : Sept-Îles

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Sanguinet, Mme Christine Fréchette, de la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, et du député de René-Lévesque, M. Yves Montigny.

Le lieu exact sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Les caméras, journalistes et photographes doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

IMPORTANT - Les représentants des médias doivent arriver au plus tard à 10 h 30. L'accès à la conférence de presse sera interdit aux porteurs de stimulateurs cardiaques ainsi qu'aux femmes enceintes. Le port de pantalons longs, de manches longues et de souliers fermés plats est obligatoire. Le port de bijoux est interdit.

Mêlée de presse

Heure : 12 h 00

Lieu : Sept-Îles

Le lieu exact sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Les caméras, journalistes et photographes doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

Présence au Festival du Doré Baie-James (prise d'images)

Heure : 15 h 50

Lieu : Chapais

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du député d'Ungava, M. Denis Lamothe.

Les caméras, journalistes et photographes doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

