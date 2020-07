MONTRÉAL, le 13 juill. 2020 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) invite le public à la webdiffusion de son Assemblée publique annuelle le 13 août 2020 à 16 h, heure de l'Est.

VIA Rail continue de respecter le devoir qui lui incombe de faire rapport aux Canadiens sur sa performance, ses résultats financiers et projets de 2019. Afin d'assurer une distanciation physique appropriée entre nos intervenants, comme le recommandent les autorités de santé publique, l'édition de cette année ne sera pas diffusée en direct.

La présidente du conseil d'administration de VIA Rail, Françoise Bertrand, la présidente et chef de la direction, Cynthia Garneau, et la Chef, Services financiers, Patricia Jasmin prendront part à la vidéo de l'Assemblée publique annuelle 2020, qui sera disponible sur la page Facebook et la chaîne YouTube de VIA Rail.

Webdiffusion | Assemblée publique annuelle 2020 de VIA Rail

Comment : Visitez la page Facebook ou la chaîne YouTube de VIA Rail

Quand : Jeudi 13 août 2020

16 h, heure de l'Est

Nous voulons entendre les Canadiens Cette année encore, le public pourra soumettre ses questions à VIA Rail en consultant sa page de l'Assemblée publique annuelle.

Quand : du 21 au 24 juillet et du 3 au 6 août

Les réponses aux questions les plus fréquentes seront publiées le 13 août 2020 sur la page de l'Assemblée publique annuelle.

Le rapport annuel 2019 de VIA Rail est disponible à l'adresse suivante :

https://media.viarail.ca/sites/default/files/publications/2019%20VIA%20RAIL%20AR_FRENCH.pdf

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a transporté plus de 5 millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse https://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

Suivez VIA Rail

Twitter @VIA_rail

Facebook viarailcanada

Instagram @viarailcanada

VIA : Le blogue

SOURCE VIA Rail Canada Inc.

Renseignements: Source : Ben Marc Diendéré, chef, Affaires publiques et communications, VIA Rail Canada; Information : Karl-Philip Marchand Giguère, Relations médias, VIA Rail Canada, 1 877 393-8787, [email protected]

Liens connexes

http://www.viarail.ca/