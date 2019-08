Appuyer les projets axés sur le multiculturalisme et la lutte contre le racisme dans la région du Grand Toronto

Le gouvernement du Canada finance des projets axés sur le multiculturalisme et la lutte contre le racisme dans la région du Grand Toronto

TORONTO, le 7 août 2019 /CNW/ - La diversité fait la force du Canada et c'est l'une des pierres angulaires de notre identité nationale. Le gouvernement du Canada s'est engagé à appuyer les communautés et à favoriser l'édification d'un pays où tout le monde peut participer pleinement et a des chances égales de réussir.

M. Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme (Multiculturalisme) et député de Scarborough-Rouge Park, a annoncé que près de 6 millions de dollars ont été accordés depuis 2017 aux organismes de la région du Grand Toronto dont les projets font la promotion de la diversité, de l'inclusion et de la lutte au racisme.

M. Anandasangaree a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Le gouvernement du Canada a appuyé ces organismes dans le cadre des volets Projets, Renforcement des capacités communautaires et Soutien communautaire pour les jeunes Canadiens noirs du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme.

« Notre gouvernement croit fermement que la diversité du Canada est l'une de ses plus grandes forces. C'est pourquoi nous sommes fiers d'appuyer des projets qui contribueront à lutter contre le racisme et la discrimination, tout en soulignant la contribution des nombreuses communautés culturelles de la région du Grand Toronto. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« L'existence du racisme et de la discrimination au Canada empêche un certain nombre de Canadiens de réaliser leur plein potentiel. Notre gouvernement prend des mesures pour aider à faire face à ces enjeux en investissant dans les collectivités qui favorisent la diversité, l'inclusion et l'égalité. Ensemble, nous éliminons les obstacles et bâtissons un pays qui célèbre les identités uniques de tous les Canadiens. »

‒ M. Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme (Multiculturalisme), et député de Scarborough-Rouge Park

Le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme vise à bâtir une société intégrée et cohésive au plan social. Il comporte trois volets de financement, soit : Projets, Événements et Renforcement des capacités communautaires. Il comprend également deux initiatives distinctes : Initiative de soutien communautaire pour les jeunes Canadiens noirs et Initiative jeunesse Paul Yuzyk pour le multiculturalisme.

Le volet Projets finance des projets de développement communautaire, de lutte contre le racisme et de mobilisation qui visent à promouvoir la diversité et l'inclusion en favorisant l'interaction entre les groupes communautaires. Il finance aussi des projets qui ont pour but de favoriser les interactions positives entre les communautés culturelles, religieuses et ethniques du Canada ainsi que de promouvoir l'expression des identités multiples des Canadiens.

Le volet Renforcement des capacités communautaires finance des projets visant à renforcer les capacités de l'organisme à promouvoir la diversité et l'inclusion.

L'Initiative de soutien communautaire pour les jeunes Canadiens noirs finance des projets qui visent à relever

les défis uniques auxquels font face les jeunes Canadiens noirs en luttant contre la discrimination par la

sensibilisation ou la culture numérique; en offrant aux jeunes Canadiens noirs des occasions d'engagement et

de promotion de la fierté envers l'histoire, la culture et l'identité des Noirs; et en favorisant l'acquisition de

compétences en leadership et l'engagement civique.

Depuis 2017, un total de 5 766 575 dollars a été versé à 42 organismes dans la région du Grand Toronto.

Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme

Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme Le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme appuie la réalisation du mandat de Patrimoine canadien en mettant à profit la force du Canada en tant que société diversifiée et inclusive. Initiative de soutien communautaire pour les jeunes Canadiens noirs Ville Organisme Année Financement Brampton FREE FOR ALL FOUNDATION 2019-2020 131 100 $ Markham MARKHAM AFRICAN CARIBBEAN CANADIAN ASSOCIATION 2019-2020 34 655 $ Scarborough HERITAGE SKILLS DEVELOPMENT CENTRE 2019-2020 146 959 $ Toronto SKETCH WORKING ARTS FOR STREET INVOLVED AND HOMELESS YOUTH 2019-2020 200 000 $ Toronto UZIMA WOMEN RELIEF GROUP INTERNATIONAL 2019-2020 60 000 $ Toronto TAIBU COMMUNITY HEALTH CENTRE 2019-2020 178 800 $ Toronto WESTON FRONTLINES CENTRE 2019-2020 44 811 $ Toronto CHILDREN'S PEACE THEATRE 2019-2020 136 675 $ Toronto CHILDREN'S AID SOCIETY OF TORONTO 2019-2020 175 900 $ Région de York DRIVEN ACCELERATOR GROUP INC. 2019-2020 184 000 $

Total : 1 292 900 $

