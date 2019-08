Appui de taille à trois entreprises en croissance du Bas-Saint-Laurent

Le gouvernement du Canada accorde près de 600 000 $ à Usinage F.R., à Tourbière Ouellet & fils inc. et à la Laiterie Ora

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 13 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les entreprises Usinage F.R., Tourbière Ouellet & fils inc. et Laiterie Ora pourront poursuivre leur croissance en bénéficiant de contributions remboursables totalisant 595 000 $ de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Grâce à cette aide financière, Usinage F.R. pourra faire l'acquisition des équipements spécialisés lui permettant d'optimiser sa productivité et sa capacité de production. Pour sa part, Tourbière Ouellet & fils inc. pourra poursuivre son expansion grâce à l'acquisition et l'installation d'équipements de robotisation et d'automatisation de pointe. Enfin, la Laiterie Ora procédera à l'acquisition d'équipements de transformation laitière pour soutenir sa croissance.

Ces financements ont été annoncés aujourd'hui par l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie−Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, qui était de passage à Rivière-du-Loup. Les fonds accordés par le gouvernement du Canada permettront aux entreprises bénéficiaires d'atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. La réalisation de leurs projets respectifs générera des investissements totaux de 2 645 950 $ ainsi que la création de quatre emplois dans la région.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir des partenariats étroits avec les entreprises du Québec afin de les appuyer dans leurs efforts pour innover et accroître leur productivité et leur compétitivité, et de contribuer à la vitalité économique des régions, à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Citations

« Plus que jamais, notre gouvernement a de l'ambition pour le Québec et ses régions. En investissant dans de tels projets, nous favorisons le développement du plein potentiel de nos entreprises et de nos régions. C'est pourquoi nous sommes heureux de soutenir le développement de ces trois entreprises du Bas-Saint-Laurent. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie−Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« En soutenant l'investissement dans l'amélioration de la productivité, la création d'entreprises, le développement de produits et la recherche de nouveaux marchés, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements qui consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. Je tiens à saluer le savoir-faire digne de mention de ces trois entreprises inspirantes. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation ( CERI) de DEC . Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca. Le programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Produit connexe

Pour plus de précisions sur les projets, veuillez consulter le document d'information connexe.

Document d'information

Promoteur Contribution - Investissements - Description du projet Usinage F.R. (9084-3871 Québec inc.) Contribution remboursable de 300 000 $ sur un investissement total de 842 000 $ Fondée en 1999, Usinage F.R. est une entreprise qui fabrique, modifie et assemble des pièces d'équipements. Elle se spécialise dans la fabrication en grande série de pièces de conception moyennement complexes. Le projet vise l'amélioration de la productivité et l'augmentation de la capacité de production de l'usine. La contribution de DEC porte sur la numérisation des postes de travail dans l'usine, de même que sur l'acquisition et l'installation d'un tour d'usinage à contrôle numérique de haute précision et d'un système de ventilation et de climatisation. Il permettra la création de deux emplois. Tourbière Ouellet et fils inc. Contribution remboursable de 220 000 $ sur un investissement total de

1 226 200 $ Fondée en 1963, Tourbière Ouellet et fils inc. est une entreprise familiale œuvrant principalement dans le domaine de la fabrication, de l'emballage et de la distribution de litières animales exemptes de contaminants chimiques pour usage dans les fermes, les centres équestres et les meuneries, entre autres. Le projet vise à améliorer la capacité de production et la productivité de l'entreprise grâce à l'ajout d'équipements robotisés et automatisés, tels qu'un robot d'ensachage muni d'équipements auxiliaires. Laiterie Ora (9321-1530 Québec inc.) Contribution remboursable de 75 000 $ sur un investissement total de 577 750 $ Incorporée en 2015, dirigée et détenue par un jeune entrepreneur, la Laiterie Ora est une entreprise en démarrage dans le domaine de la transformation laitière. Le projet vise à assurer la croissance de cette PME par l'acquisition d'équipements de transformation laitière. La contribution de DEC portera sur l'achat et l'installation d'équipements de production, notamment un système de pasteurisation et une embouteilleuse semi-automatisée. Le projet mènera à la création de deux emplois. En résumé Nombre de projets : 3

Nombre d'emplois créés : 4

Contributions de DEC : 595 000 $

Investissements totaux générés par ces projets : 2 645 950 $

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn, YouTube

Suivez Usinage F.R. sur Facebook

Suivez Laiterie Ora sur Facebook

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, Tél. : 514-283-7443, Courriel : dec.media.ced@canada.ca