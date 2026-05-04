Investir dans les secteurs stratégiques - Québec soutient la croissance stratégique du Groupe Meloche

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 4 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, le député de Beauharnois, M. Claude Reid, et Investissement Québec annoncent des investissements totalisant 65 millions de dollars pour financer l'acquisition du Groupe Meloche par un nouvel actionnaire majoritaire, Novacap, et l'acquisition de Rossi Aéro, une société française, par le Groupe Meloche.

Au cœur du processus de vente se trouve effectivement l'acquisition, par le Groupe Meloche, de Rossi Aéro, un acteur reconnu dans l'industrie aérospatiale pour les secteurs civils et militaires en France. Cet achat permettra à Meloche d'étendre son marché et de se développer dans ce secteur prioritaire de l'économie.

Les appuis du gouvernement et d'Investissement Québec s'ajoute aux investissements de Novacap et vise à maintenir le Groupe Meloche sous propriété québécoise, alors qu'il était convoité par des investisseurs étrangers. Cet appui confirme l'importance de cette entreprise dans le paysage économique de la région et de l'ensemble du Québec.

Rappelons que le Groupe Meloche fournit des solutions intégrées de fabrication de composants et d'assemblages aéronautiques, incluant la conception, l'ingénierie, la fabrication, la finition et la logistique.

Citations :

« Cette acquisition solidifie la place stratégique de l'industrie aérospatiale au sein de l'économie québécoise. C'est donc une excellente nouvelle. En renforçant sa présence en Europe, le Groupe Meloche renforce par le fait même son ancrage, ici, au Québec. Notre gouvernement est fier de soutenir des entreprises ambitieuses qui contribuent au rayonnement de notre savoir-faire en aérospatiale et qui accroissent la place du Québec dans des secteurs clés de l'économie mondiale. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Le Groupe Meloche fait partie de notre paysage industriel depuis plus de cinquante ans. Cette entreprise familiale a le potentiel de devenir un acteur majeur dans l'écosystème mondial de l'aéronautique, surtout avec l'acquisition de Rossi Aéro. Grâce à l'appui du gouvernement, ce fleuron bien de chez nous va demeurer de propriété québécoise et poursuivre son essor dans notre région. »

Claude Reid, député de Beauharnois

« Groupe Meloche est l'un des plus importants sous-traitants du secteur aérospatial au Québec. Notre présence aux côtés de l'entreprise à cette étape charnière de son développement est pleinement alignée avec le rôle que nous jouons pour soutenir la croissance d'entreprises à fort potentiel, ici comme à l'international, tout en contribuant au maintien de leur ancrage québécois et au renforcement de secteurs stratégiques de notre économie. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Cette transaction marque une étape importante dans l'évolution de Groupe Meloche. Avec l'intégration de Groupe Rossi Aéro, nous renforçons notre capacité à accompagner nos clients à l'échelle internationale, tout en consolidant notre présence au Québec. Notre ambition est claire : poursuivre la construction d'un groupe performant capable de se déployer sur de nouveaux marchés et d'élargir sa présence au sein de l'industrie aéronautique mondiale. »

Hugue Meloche, président et chef de la direction de Groupe Meloche

Faits saillants :

Le Groupe Meloche a été fondé en 1974 à Salaberry-de-Valleyfield. L'entreprise familiale emploie plus de 600 personnes réparties dans 6 usines en Montérégie et dans la grande région de Montréal, ainsi qu'à son siège social, situé à Beauharnois, et à son centre d'innovation, à Brossard.

Des 65 millions de dollars investis, 40 millions de dollars proviennent du Fonds du développement économique. De son côté, Investissement Québec, par l'entremise de ses fonds propres, effectue le roulement de sa participation actuelle dans la Société, en plus d'ajouter 10 M$ dans le cadre d'une syndication bancaire et 14,8 M$ provenant du Fonds pour la croissance des entreprises, que la Société gère à titre de mandataire pour le gouvernement du Québec.

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SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Sources : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et ministre responsable de la Stratégie maritime, Tél. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Sylvain Leblanc, Attaché de presse, Bureau de circonscription du député de Beauharnois, Tél. : 450 377-3131; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]; Katrine Joncas, Conseillère - Communication et médias, Investissement Québec, Tél. : 514 873-1461