INVITATION AUX MÉDIAS - Consultation sur la modernisation du cadre légal des boissons alcooliques

MONTRÉAL, le 1er mai 2026 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, vous invite à assister à l'ouverture d'une consultation sur la modernisation du cadre légal des boissons alcooliques. Cette consultation, animée par Mme Diane Lemieux et Mme France Dionne, constitue une étape clé visant à recueillir les observations concrètes et structurantes du milieu afin d'alimenter la réflexion gouvernementale. Les médias devront quitter au début des ateliers.

Date : Le 4 mai 2026

Heure : 8 h 30

Endroit : Montréal

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la salle.

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Source : Juliette Ayachi, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Cell. : 367 977-9913; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]