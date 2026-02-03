Appui à sept projets pour le développement culturel numérique dans la francophonie canadienne

QUÉBEC, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre de la Langue française et ministre responsable de la Francophonie canadienne, M. Jean-François Roberge, annoncent le soutien du gouvernement du Québec à sept projets dans le cadre du troisième Appel de projets pour le développement culturel numérique dans la francophonie canadienne.

L'aide financière totalisant 239 000 $ vise à favoriser la découvrabilité des contenus culturels francophones, à soutenir le développement des compétences numériques des artistes et des organisations culturelles et à favoriser le partage des ressources et de l'expertise au sein de la francophonie canadienne. Les projets retenus sont portés par des organisations situées dans les régions de Montréal, de la Capitale-Nationale et de l'Abitibi-Témiscamingue.

L'arrivée des plateformes de diffusion en continu a bouleversé le secteur culturel. Le gouvernement du Québec a posé un jalon important dans ce domaine avec l'adoption à l'unanimité de la loi Loi affirmant la souveraineté culturelle du Québec et édictant la Loi sur la découvrabilité des contenus culturels francophones dans l'environnement numérique. Le gouvernement du Québec continue d'agir dans ce domaine et ces appuis vont permettre à la culture québécoise et francophone de rayonner dans l'univers numérique. C'est un dossier essentiel pour la culture québécoise.

Citations

« La transformation numérique des organisations culturelles est essentielle pour augmenter la découvrabilité des contenus culturels francophones. Il est important pour notre gouvernement de soutenir et de prioriser les projets qui favorisent l'accès à ces contenus en ligne pour faciliter leur découverte par le public d'ici et d'ailleurs. Avec ces projets, la culture québécoise rayonnera davantage auprès d'un public toujours plus grand. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je me réjouis de la mise sur pied de nouvelles collaborations avec des acteurs culturels francophones d'ici et des autres provinces et territoires canadiens, qui permettent de renforcer la présence du français dans l'espace numérique. Le Québec et les francophones au Canada demeurent des alliés pour soutenir la vitalité et la diversité des expressions culturelles francophones. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Francophonie canadienne, ministre responsable de la Laïcité, ministre responsable des Institutions démocratiques et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements

Faits saillants

Depuis sa première édition en 2023, le gouvernement du Québec a versé un total de 641 505 $ dans le cadre de l'Appel de projets pour le développement culturel numérique dans la francophonie canadienne.

Pour la troisième édition de l'Appel, les subventions octroyées sont d'une somme maximale de 50 000 $ et les projets doivent se dérouler à l'intérieur d'une période de 12 mois.

L'Appel de projets s'inscrit en cohérence avec les objectifs et orientations de la Politique du Québec en matière de francophonie canadienne, qui vise à valoriser le français et les cultures francophones, et du plan d'action gouvernemental en francophonie canadienne 2025-2028.

Liens connexes

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

Suivez le ministère de la Langue française sur les médias sociaux

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; William Demers, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Langue française, 438 873-9819, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère de la Langue française, Tél. : 418 781-9520, [email protected]