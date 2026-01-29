Avis aux médias - Conférence de presse sur le Programme de sélection des travailleurs qualifiés
29 janv, 2026, 16:00 ET
MONTRÉAL, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, M. Jean-François Roberge, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur le Programme de sélection des travailleurs qualifiés.
DATE :
30 janvier 2026
HEURE :
10 h
LIEU :
Salle multifonctionnelle gouvernementale
Édifice Wilder
1435, rue De Bleury, 2e étage
Montréal (Québec) H3A 2H7
Les journalistes qui souhaitent participer à la conférence de presse doivent s'inscrire à [email protected], avant 8 h, le 30 janvier 2026.
La conférence de presse sera également diffusée sur le compte Facebook du ministre Jean-François Roberge : https://www.facebook.com/roberge.chambly/?locale=fr_CA
