Invitations au Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) - Un plan pour admettre près de 29 000 immigrants économiques

Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge, a présenté le plan des invitations du Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) pour l'année 2026. En partageant les orientations pour les prochains exercices mensuels d'invitation, le gouvernement veut donner de la prévisibilité aux gens qui souhaitent obtenir la résidence permanente au Québec, tout en respectant les orientations de la planification pluriannuelle de l'immigration.

Le gouvernement confirme donc son intention d'envoyer des invitations à chaque fin de mois, à partir d'aujourd'hui, afin d'atteindre l'objectif annuel d'admettre environ 29 000 personnes dans la catégorie de l'immigration économique.

Pour 2026, les invitations s'appuieront sur trois grandes orientations :

Prioriser les personnes diplômées du Québec afin de favoriser la rétention des talents formés ici et déjà bien intégrés à la société québécoise;

Prioriser les personnes exerçant un emploi dans un secteur stratégique comme la santé, l'éducation, la construction, la petite enfance et le génie;

Prioriser les profils diversifiés et présentant le plus fort potentiel d'intégration économique et linguistique, sur la base du classement général.

Rappelons que pour être invitées, les personnes doivent également répondre aux critères de base de chaque volet, notamment quant à l'expérience de travail, la connaissance du français et le niveau de scolarité.

Avec des invitations envoyées sur une base régulière et selon des orientations claires, le gouvernement offre de la prévisibilité aux personnes qui souhaitent accéder à la résidence permanente au Québec. Elles sont invitées à déposer leur déclaration d'intérêt dans Arrima, si ce n'est pas déjà fait, et à la mettre à jour régulièrement.

Première vague d'invitations pour 2026

Le ministre a également confirmé un premier exercice d'invitation en 2026, avec 2 549 nouvelles invitations dans le PSTQ. Il s'agit d'une étape importante qui donne le ton pour les prochains mois. Voici quelques statistiques sur les personnes invitées :

1 630 personnes détiennent un diplôme du Québec (64,5 % des invitations);

828 personnes exercent une profession dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la petite enfance, de la construction et du génie (32,7 % des invitations);

1 667 personnes résident à l'extérieur de Montréal et de Laval (65,9 % des invitations);

20 personnes ont été invitées spécifiquement pour leur talent d'exception.

L'exercice sera répété toutes les fins de mois afin d'admettre près de 29 000 immigrants économiques par année. Rappelons qu'en novembre dernier, le PSTQ est devenu l'unique voie pour sélectionner des travailleurs qualifiés de façon permanente.

« Nous commençons 2026 en donnant de la prévisibilité aux gens qui souhaitent obtenir la résidence permanente au Québec. Conformément à nos orientations, ces invitations nous permettront d'atteindre nos cibles, soit d'admettre près de 29 000 personnes par année dans la catégorie de l'immigration économique. Cette approche respecte nos objectifs de protéger notre langue et de répondre aux besoins économiques du Québec, tout en tenant compte de la capacité d'accueil du Québec. Je suis certain que dans les prochaines semaines, nous pourrons constater que le programme fonctionne et qu'il est adapté aux besoins de main-d'œuvre et à nos réalités régionales. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Plan d'immigration du Québec pour 2026 : admission de 45 000 personnes résidentes permanentes dans les différentes catégories d'immigration

permanente :

permanente : Immigration économique : 28 800 personnes



Regroupement familial : 10 000 personnes



Réfugiés et personnes en situation semblable : 5 750 personnes



Autres immigrants : 450 personnes

