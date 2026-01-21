Jour du Drapeau - Le fleurdelisé souffle ses 78 bougies

QUÉBEC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Les Québécois célèbrent aujourd'hui le 78e anniversaire de leur drapeau national, qui a flotté pour la première fois sur l'hôtel du Parlement le 21 janvier 1948.

Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre de la Langue française et ministre responsable de l'application de la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec, M. Jean-François Roberge, soulignent l'importance du devoir de mémoire à l'occasion de cet événement historique. Ils invitent ainsi la population à afficher leur fierté de ce symbole identitaire pour notre société.

Plusieurs activités sont organisées pour célébrer le drapeau du Québec. La présidente de l'Assemblée nationale, Mme Nathalie Roy, notamment, a tenu une cérémonie d'hommage au drapeau aujourd'hui, sur le parvis de l'hôtel du Parlement. Les citoyennes et les citoyens peuvent y prendre part ou se joindre aux rassemblements organisés dans leur région.

Citations

« Le drapeau veille sur notre nation et nous rappelle le chemin parcouru pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Il est la somme de symboles forts, qui représentent notre héritage et notre avenir. Je me réjouis de le voir partout − même à l'étranger, affiché par des Québécoises ou des Québécois de cœur. Sur les autres continents, il est reconnu au premier coup d'œil. Il est en quelque sorte une représentation de notre peuple. J'invite les Québécois de tous horizons à se joindre aux célébrations et à afficher le fleurdelisé avec fierté! »

François Legault, premier ministre du Québec

« C'est avec beaucoup de respect que je parle du fleurdelisé. Il est un rappel constant de nos origines et de pourquoi, ici, le français est notre langue commune. Le Québec ne s'est pas construit en un jour : il en aura fallu des luttes, des gestes forts et de grands bâtisseurs pour qu'aujourd'hui nous puissions être une nation à part entière, avec ses particularités et ses forces propres. Je suis très fier de le voir flotter au-dessus de l'Assemblée nationale et de le voir arboré partout sur le territoire québécois, mais aussi dans le monde. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française



« Cette année, on fête le 78e jour du Drapeau. Soyons fiers d'afficher le fleurdelisé, symbole de notre culture, de notre créativité et de nos aspirations. J'invite tous les Québécois à arborer leur drapeau aujourd'hui. Le jour du Drapeau, c'est comme une Saint-Jean au cœur de l'hiver. »



Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants

Rappelons que le fleurdelisé fut hissé pour la première fois au sommet de la tour centrale de l'hôtel du Parlement le 21 janvier 1948. Il prenait ainsi la place de l'Union Jack, drapeau britannique.

Le drapeau du Québec

Le drapeau du Québec se compose de deux éléments principaux. Le premier est la fleur de lys, l'un des plus anciens emblèmes du monde, que Jacques Cartier introduisit en Amérique en érigeant une croix à trois fleurs de lys sur les terres de Gaspé. Le second est inspiré du pavillon bleu à croix blanche de forme carrée que les navires commerciaux arboraient au temps de Samuel de Champlain.

Le jour du Drapeau

Le jour du Drapeau a été instauré officiellement par décret en 1998, lors des célébrations du 50e anniversaire du drapeau du Québec. Cette journée a été entérinée en 1999 par la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec. Cette loi établit les autres symboles officiels et emblématiques du Québec, soit les armoiries du Québec comme emblème de l'État, le bouleau jaune comme arbre, l'iris versicolore comme fleur et le harfang des neiges comme oiseau du Québec.

Lien connexe

Pour en savoir plus sur le drapeau du Québec : quebec.ca/gouvernement/portrait-quebec/drapeau-symboles-nationaux/drapeau.

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Sources : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, Cellulaire : 514-831-1393, [email protected]; William Demers, Attaché de presse, Cabinet du ministre Jean-François Roberge, 438 873-9819, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, Téléphone : 418 781-9520, [email protected]