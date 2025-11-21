Le Québec et l'Île-du-Prince-Édouard s'unissent pour la langue française

MONTRÉAL, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Démontrant la volonté de poursuivre la collaboration et de soutenir des initiatives porteuses en francophonie canadienne, le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard ont renouvelé aujourd'hui leur accord de coopération en matière de francophonie canadienne. Le ministre de la Langue française et ministre responsable de la Francophonie canadienne, M. Jean-François Roberge, et le ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, M. Gilles Arsenault, ont procédé à la signature officielle lors du Salon du livre de Montréal. À cette occasion, les deux ministres ont aussi discuté de l'importance de l'accès aux livres lors d'une activité avec le public du Salon.

L'accord prévoit que les deux gouvernements réservent chacun la somme de 40 000 $ par année pour contribuer à la réalisation de projets visant le partage d'expertise ainsi que le renforcement et la création de partenariats entre organismes québécois et insulaires.

Le Québec entend poursuivre son rôle de partenaire de premier ordre pour la protection, la promotion et la valorisation de la langue française, dans le respect de la diversité des communautés francophones et acadiennes et des autres gouvernements.

Le renouvellement de l'accord de coopération intergouvernementale en matière de francophonie canadienne s'inscrit dans une série de renouvellements avec les gouvernements intéressés des provinces et des territoires du Canada, comme le prévoit le Plan d'action gouvernemental en francophonie canadienne 2025-2028. En reconduisant et en mettant à jour ces ententes, le gouvernement du Québec intensifie et enrichit ses collaborations en matière de francophonie canadienne avec les autres gouvernements, en plus d'encourager les collaborations entre les organismes de la société civile en français, et ce, dans tous les domaines.

Citations :

« Le renouvellement de l'accord avec l'Île-du-Prince-Édouard nous permet de pousser plus loin encore notre collaboration en matière de francophonie canadienne. Je me réjouis du renouvellement de cette entente, qui renforcera les liens entre le Québec et la communauté acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard. Il est primordial que les francophones travaillent de concert pour soutenir des projets rassembleurs et structurants. Favoriser les échanges entre la nation québécoise et la nation acadienne, c'est aussi contribuer à tisser des liens entre nos citoyens, pour que les générations actuelles et futures puissent vivre et s'épanouir en français partout au pays. Merci à l'Île-du-Prince-Édouard pour les années d'efforts communs passées et à venir! »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Francophonie canadienne

« Notre gouvernement, fidèle à son engagement inscrit dans la Loi sur les services en français, continue de soutenir la communauté acadienne et francophone et de mener des actions visant à préserver la langue française à l'Île-du-Prince-Édouard. En renouvelant notre accord avec le Québec, nous travaillons avec cette province pour que nos communautés respectives participent à des échanges et à des projets contribuant à la vitalité de la francophonie canadienne. Les échanges d'expertise et d'efforts rendus possibles grâce à cet accord bénéficieront à nos communautés acadiennes et francophones. Nous sommes reconnaissants envers le Québec pour son soutien continu. »

Gilles Arsenault, ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones de l'Île-du-Prince-Édouard

Faits saillants :

Depuis 2020, les gouvernements du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard ont conjointement financé sept projets en francophonie canadienne, pour un montant total de 72 460 $ par gouvernement.

Le kiosque Motel Acadie était présent au Salon. Il s'agit d'une initiative financée par le gouvernement du Québec dans le cadre de l'entente de coopération avec la Société nationale de l'Acadie.

Liens connexes :

Accords de coopération intergouvernementale en francophonie canadienne

Plan d'action gouvernemental en francophonie canadienne 2025‑2028

Politique du Québec en matière de francophonie canadienne - Pour une francophonie forte, unie et engagée

SOURCE Cabinet du ministre de la Langue française

Source : William Demers, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Langue française, 438 873-9819, [email protected]; Information : Relations avec les médias. Direction des communications, Ministère de la Langue française, Tél. : 418 781-9520, [email protected]