Soutien accordé à 22 initiatives de commémoration à travers le Québec

QUÉBEC, le 26 janv. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce un appui gouvernemental à 22 organismes et municipalités à la suite de la quatrième édition de l'Appel de projets pour le soutien aux initiatives de commémoration.

Ceux-ci ont présenté des projets couvrant une variété de sujets, d'époques et de moyens commémoratifs, qui seront réalisés au cours de l'année 2026 et qui permettront aux citoyennes et aux citoyens de se souvenir collectivement de personnages, d'événements et de lieux qui ont marqué l'histoire du Québec ainsi que celle des Premières Nations et des Inuit. La contribution gouvernementale à ces projets prend la forme d'une aide financière totalisant 625 000 $.

L'Appel de projets vise à stimuler la réalisation de projets commémoratifs dans toutes les régions du Québec, à permettre à ces gestes de rayonner à leur juste mesure et à augmenter la participation à des activités de commémoration issues des milieux.

Citation

« L'Appel de projets pour le soutien aux initiatives de commémoration n'est pas seulement un générateur de projets d'intérêt national, régional ou local ; il est aussi une invitation, pour chaque citoyen, à redécouvrir et à s'approprier son histoire. Je salue la créativité de nos partenaires du milieu pour mettre en valeur et rappeler des événements et des personnages importants pour la mémoire collective. » - Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

La 4 e édition de l'Appel de projets pour le soutien aux initiatives de commémoration (volets 1 et 2) s'est déroulée du 4 août au 11 septembre 2025.

édition de l'Appel de projets pour le soutien aux initiatives de commémoration (volets 1 et 2) s'est déroulée du 4 août au 11 septembre 2025. Parmi les projets retenus, 20 s'inscrivent au volet 1 - Général et 2 ont été retenus dans le cadre du volet 2, destiné aux demandeurs autochtones.

L'actuel investissement vient s'ajouter à ceux effectués lors des trois premières éditions du programme, portant le total de projets soutenus à 102 dans tout le Québec pour un investissement total de 4,03 M$.

