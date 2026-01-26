Le Québec applaudi au Royaume-Uni grâce à une vitrine musicale québécoise à Showcase Scotland

QUÉBEC, le 26 janv. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, dresse un bilan fort positif de la vitrine québécoise présentée lors de la conférence Showcase Scotland, qui a eu lieu dans le cadre du festival de musique Celtic Connections, l'un des plus importants rendez-vous professionnels de la scène musicale folklorique, traditionnelle et acoustique du Royaume-Uni. Pour l'occasion, six groupes ont pu profiter de cet extraordinaire tremplin dans ce marché international de grande importance pour les musiciens québécois.

Le Québec, nation mise à l'honneur du 21 au 25 janvier, a été fort bien représenté. Bon Débarras, Cécilia, É. T. É., Germaine, La Déferlance ainsi que Paruline ont fait vibrer le public et les professionnels de l'industrie musicale de Glasgow, en Écosse. En plus d'offrir une dizaine de prestations enlevantes, les groupes musicaux ont participé à plusieurs activités de développement de marché et de réseautage dans le but ultime de décrocher des possibilités de tournée. L'Association Folquébec a par ailleurs assuré une permanence au kiosque du Québec, favorisant ainsi la promotion des artistes présents et, plus largement, de celle de l'ensemble de l'industrie musicale québécoise.

Rappelons que les vitrines sont des présences collectives à l'étranger et sont tenues dans le cadre d'événements de marchés stratégiques. Elles font partie des moyens les plus efficaces en matière d'exportation et de développement de marché.

Citations

« Cette vitrine représentait un potentiel extraordinaire pour propulser la carrière internationale de ceux qui s'y sont produits. Encore une fois, le talent québécois a fait fi des frontières, qu'elles soient physiques ou linguistiques. Chapeau à cette délégation québécoise d'avoir aussi bien représenté notre culture unique! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Être invité d'honneur à Showcase Scotland témoigne de la reconnaissance dont jouit notre nation sur le plan culturel à l'international. La présence remarquée de nos artistes a permis au Québec de briller pleinement dans un marché stratégique. Je salue le travail rigoureux de la Délégation générale du Québec à Londres, qui joue un rôle clé dans le positionnement et la promotion de notre culture, de nos valeurs et de nos talents au Royaume-Uni. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Faits saillants

Le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Délégation générale du Québec à Londres et avec la collaboration du Centre des musiciens du monde, a mené un appel de candidatures au printemps 2025 afin de sélectionner les six groupes musicaux pour représenter le Québec lors du prestigieux événement. La pertinence de l'exploration du marché britannique pour le développement de la carrière ainsi que la volonté de Showcase Scotland de révéler des artistes émergents figuraient parmi les critères d'évaluation.

Après la France et les États-Unis, le Royaume-Uni est le 3 e marché international d'importance pour les musiciens québécois.

marché international d'importance pour les musiciens québécois. Le gouvernement du Québec, par l'entremise du ministère de la Culture et des Communications, du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, de la Société de développement des entreprises culturelles, du Conseil des arts et des lettres du Québec ainsi que des Offices jeunesse internationaux du Québec soutiennent financièrement la participation des six groupes musicaux québécois à l'édition 2026 de Showcase Scotland ainsi que la présence de l'Association Folquébec.

