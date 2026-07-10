Appels de projets Innov-R - Québec soutient 15 projets d'innovation collaboratifs pour réduire les émissions de GES

QUÉBEC, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, et la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, annoncent les propositions retenues dans le cadre d'appels de projets Innov-R. Cette mesure vise à appuyer les projets d'innovation des entreprises qui développent des technologies, des produits ou des procédés présentant un potentiel de réduction des émissions de GES du Québec.

Le financement gouvernemental, d'un montant total de près de 6,8 millions de dollars, soutiendra la réalisation de 15 initiatives1 évaluées à plus de 15 millions de dollars. Elles seront mises en œuvre par des entreprises innovantes, en collaboration avec d'autres entreprises, des universités ainsi que des centres de recherche publics.

Les appels de projets Innov-R s'inscrivent dans le Plan pour une économie verte (PEV) 2030. Ils sont menés par deux regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI), soit InnovÉÉ, consacré à l'innovation en énergie électrique, et le Consortium de recherche et innovations en bioéconomie industrielle au Québec (CRIBIQ).

Citations :

« La transition vers une économie plus verte repose sur des initiatives concrètes, comme celles proposées dans le cadre des appels de projets Innov-R, et je tiens à souligner l'important travail réalisé par ces organisations pour les mettre en œuvre. Je suis ravi de voir que les entreprises d'ici se distinguent en développant des solutions novatrices pour décarboner nos PME et nos industries, tout en créant de la richesse partout au Québec. »

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« L'innovation est un levier incontournable pour accélérer notre transition climatique. En soutenant ces projets, on mise sur l'expertise et le savoir-faire d'entreprises d'ici pour concevoir des solutions concrètes qui réduiront les émissions de GES et qui contribueront à bâtir un Québec plus vert. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Faits saillants :

Les RSRI contribuent à mettre en place un écosystème d'innovation collaborative. Ils favorisent le transfert de connaissances et l'appropriation technologique par les entreprises dans différents secteurs stratégiques de l'économie en appuyant l'émergence de maillages entre le milieu de la recherche et l'industrie.

InnovÉÉ a pour mission de stimuler, d'accompagner et de financer des projets de recherche collaborative en lien avec l'industrie de l'énergie électrique au Québec. Il fait partie des organismes d'intermédiation désignés par le gouvernement du Québec pour accroître les collaborations en recherche et améliorer la capacité d'innovation technologique des entreprises.

Le CRIBIQ a pour objectif de promouvoir et de soutenir la réalisation de projets industriels innovants dans les filières industrielles de la bioéconomie au Québec.

L'appui gouvernemental accordé aux projets retenus est issu du Fonds d'électrification et de changements climatiques, alimenté par le marché du carbone, et s'inscrit dans le cadre du PEV 2030.

Le PEV 2030 soutient plusieurs mesures de développement technologique pour favoriser l'atteinte de la cible de réduction d'émissions de GES que le gouvernement du Québec s'est fixée.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

ANNEXE - Liste des projets sélectionnés

Entreprises RSRI Projet Valeur

du projet Subvention Aramis Biotechnologies

et Premier Tech CRIBIQ Implantation d'une technologie optimisée de production de vaccins

contre la grippe dans les plantes pour réduire l'impact environnemental

de la technologie commerciale actuelle utilisant des œufs de poules embryonnés 938 105 $ 450 000 $ Phyto HD

et Climat 280 CRIBIQ Développement d'une technologie carbonégative de traitement des

eaux par des solutions basées sur la nature 468 581 $ 233 705 $ Logiag, Les éleveurs de porcs du Québec

et le Centre de développement

du porc du Québec CRIBIQ Programme Fermes porcines engagées : réduire l'empreinte carbone des

élevages porcins au Québec en soutenant les producteurs dans l'adoption

de meilleures pratiques agricoles 956 526 $ 450 000 $ PULR Technologies

et Multi-Actions Communications CRIBIQ Développement et mise à l'échelle d'un procédé d'impression et d'assemblage

d'étiquettes RAIN RFID compostables 947 368 $ 450 000 $ EffectiV

et ITC Technologies Montréal CRIBIQ Développement de diffuseurs d'air haute performance, pour la ventilation de

bâtiments commerciaux, permettant de générer des économies d'énergie 1 202 729 $ 450 000 $ DataDis et Geothentic CRIBIQ MIR-IQ : développement, grâce à l'intelligence artificielle, d'une couche prédictive

sur un outil de maintenance dans le domaine du transport lourd pour diminuer les

émissions de GES et améliorer la performance des entreprises 500 000 $ 250 000 $ Mogile Technologies

et AXSO InnovÉÉ Développement d'une plateforme de réservation interopérable pour mettre en lien

différents gestionnaires de parcs de véhicules ainsi que de recharge pour permettre

aux transporteurs de planifier leurs recharges sur de longues distances 951 089 $ 450 000 $ Relion

et Malco Électrique InnovÉÉ Codéveloppement et démonstration d'un logiciel et d'un service d'opération et de

maintenance complet pour l'infrastructure de recharge de véhicules commerciaux

incluant des processus de surveillance, de diagnostic et de gestion des bornes 1 027 218 $ 450 000 $ Bectrol

et PAPILLONS Infrastructure nature InnovÉÉ Développement d'une solution d'intégration de stockage d'énergie (BESS) aux

infrastructures de recharge de véhicules électriques pour améliorer l'efficacité

énergétique et la gestion de la demande 1 101 000 $ 450 000 $ Technologies Ingenext

et Sépaq InnovÉÉ Développement d'une centrale électrique multifonction, mobile et autonome

pour résoudre certains enjeux énergétiques générés par l'accès limité au réseau

électrique de sites en région éloignée 1 147 500 $ 450 000 $ SEREX

et Bioénergie AE Côte-Nord CRIBIQ Optimisation du procédé de pyrolyse et développement de biocombustibles solides

à haute performance, à partir de coproduits de l'entreprise Bioénergie AE Côte-Nord 400 780 $ 214 780 $ Université

de Sherbrooke

et Acton Énergies CRIBIQ Intensification du procédé de reformage du méthane par l'électrification d'un

réacteur intégré pour la production de méthanol/biométhanol à faible émission

carbone 835 517 $ 372 765 $ Université

de Sherbrooke

et Carburant Sécant CRIBIQ Genesis-X : mise à l'échelle d'un procédé de valorisation du CO 2 en gaz de synthèse

et en carburants à faible intensité carbone 2 742 775 $ 1 210 210 $ Université

de Sherbrooke

et Le groupe Intersand Canada CRIBIQ Développement d'une litière pour chat légère à valeur ajoutée utilisant des résidus

locaux postindustriels et biosourcés 869 537 $ 390 519 $ Université du Québec

à Rimouski

et Capture de carbone SLMER CRIBIQ Développement d'un bioprocédé pour la capture du CO 2 par les microalgues ainsi

que son stockage à long terme en le transformant en composés d'usage courant,

tels que les carbonates et les polymères 944 547 $ 510 079 $



Total 15 164 169 $ 6 782 058 $



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1 La liste des projets sélectionnés est présentée en annexe.

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Sources : Juliette Ayachi, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises,Cell. : 367 977-9913, Courriel : [email protected]; Méganne Joyal, Conseillère aux communications, Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Tél. : 367 977-5606, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]