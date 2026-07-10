Appels de projets Innov-R - Québec soutient 15 projets d'innovation collaboratifs pour réduire les émissions de GES
Nouvelles fournies parCabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises
10 juil, 2026, 10:00 ET
QUÉBEC, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, et la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, annoncent les propositions retenues dans le cadre d'appels de projets Innov-R. Cette mesure vise à appuyer les projets d'innovation des entreprises qui développent des technologies, des produits ou des procédés présentant un potentiel de réduction des émissions de GES du Québec.
Le financement gouvernemental, d'un montant total de près de 6,8 millions de dollars, soutiendra la réalisation de 15 initiatives1 évaluées à plus de 15 millions de dollars. Elles seront mises en œuvre par des entreprises innovantes, en collaboration avec d'autres entreprises, des universités ainsi que des centres de recherche publics.
Les appels de projets Innov-R s'inscrivent dans le Plan pour une économie verte (PEV) 2030. Ils sont menés par deux regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI), soit InnovÉÉ, consacré à l'innovation en énergie électrique, et le Consortium de recherche et innovations en bioéconomie industrielle au Québec (CRIBIQ).
Citations :
« La transition vers une économie plus verte repose sur des initiatives concrètes, comme celles proposées dans le cadre des appels de projets Innov-R, et je tiens à souligner l'important travail réalisé par ces organisations pour les mettre en œuvre. Je suis ravi de voir que les entreprises d'ici se distinguent en développant des solutions novatrices pour décarboner nos PME et nos industries, tout en créant de la richesse partout au Québec. »
Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises
« L'innovation est un levier incontournable pour accélérer notre transition climatique. En soutenant ces projets, on mise sur l'expertise et le savoir-faire d'entreprises d'ici pour concevoir des solutions concrètes qui réduiront les émissions de GES et qui contribueront à bâtir un Québec plus vert. »
Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Faits saillants :
- Les RSRI contribuent à mettre en place un écosystème d'innovation collaborative. Ils favorisent le transfert de connaissances et l'appropriation technologique par les entreprises dans différents secteurs stratégiques de l'économie en appuyant l'émergence de maillages entre le milieu de la recherche et l'industrie.
- InnovÉÉ a pour mission de stimuler, d'accompagner et de financer des projets de recherche collaborative en lien avec l'industrie de l'énergie électrique au Québec. Il fait partie des organismes d'intermédiation désignés par le gouvernement du Québec pour accroître les collaborations en recherche et améliorer la capacité d'innovation technologique des entreprises.
- Le CRIBIQ a pour objectif de promouvoir et de soutenir la réalisation de projets industriels innovants dans les filières industrielles de la bioéconomie au Québec.
- L'appui gouvernemental accordé aux projets retenus est issu du Fonds d'électrification et de changements climatiques, alimenté par le marché du carbone, et s'inscrit dans le cadre du PEV 2030.
- Le PEV 2030 soutient plusieurs mesures de développement technologique pour favoriser l'atteinte de la cible de réduction d'émissions de GES que le gouvernement du Québec s'est fixée.
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ANNEXE - Liste des projets sélectionnés
|
Entreprises
|
RSRI
|
Projet
|
Valeur
|
Subvention
|
Aramis Biotechnologies
|
CRIBIQ
|
Implantation d'une technologie optimisée de production de vaccins
|
938 105 $
|
450 000 $
|
Phyto HD
|
CRIBIQ
|
Développement d'une technologie carbonégative de traitement des
|
468 581 $
|
233 705 $
|
Logiag, Les éleveurs
de porcs du Québec
|
CRIBIQ
|
Programme Fermes porcines engagées : réduire l'empreinte carbone des
|
956 526 $
|
450 000 $
|
PULR Technologies
|
CRIBIQ
|
Développement et mise à l'échelle d'un procédé d'impression et d'assemblage
|
947 368 $
|
450 000 $
|
EffectiV
|
CRIBIQ
|
Développement de diffuseurs d'air haute performance, pour la ventilation de
|
1 202 729 $
|
450 000 $
|
DataDis et Geothentic
|
CRIBIQ
|
MIR-IQ : développement, grâce à l'intelligence artificielle, d'une couche prédictive
|
500 000 $
|
250 000 $
|
Mogile Technologies
|
InnovÉÉ
|
Développement d'une plateforme de réservation interopérable pour mettre en lien
|
951 089 $
|
450 000 $
|
Relion
|
InnovÉÉ
|
Codéveloppement et démonstration d'un logiciel et d'un service d'opération et de
|
1 027 218 $
|
450 000 $
|
Bectrol
|
InnovÉÉ
|
Développement d'une solution d'intégration de stockage d'énergie (BESS) aux
|
1 101 000 $
|
450 000 $
|
Technologies Ingenext
|
InnovÉÉ
|
Développement d'une centrale électrique multifonction, mobile et autonome
|
1 147 500 $
|
450 000 $
|
SEREX
Côte-Nord
|
CRIBIQ
|
Optimisation du procédé de pyrolyse et développement de biocombustibles solides
|
400 780 $
|
214 780 $
|
Université
|
CRIBIQ
|
Intensification du procédé de reformage du méthane par l'électrification d'un
|
835 517 $
|
372 765 $
|
Université
|
CRIBIQ
|
Genesis-X : mise à l'échelle d'un procédé de valorisation du CO2 en gaz de synthèse
|
2 742 775 $
|
1 210 210 $
|
Université
|
CRIBIQ
|
Développement d'une litière pour chat légère à valeur ajoutée utilisant des résidus
|
869 537 $
|
390 519 $
|
Université du Québec
|
CRIBIQ
|
Développement d'un bioprocédé pour la capture du CO2 par les microalgues ainsi
|
944 547 $
|
510 079 $
|
Total
|
15 164 169 $
|
6 782 058 $
|
__________________________________________
|
1 La liste des projets sélectionnés est présentée en annexe.
SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises
Sources : Juliette Ayachi, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises,Cell. : 367 977-9913, Courriel : [email protected]; Méganne Joyal, Conseillère aux communications, Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Tél. : 367 977-5606, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]
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