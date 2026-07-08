Vitalité économique régionale du Québec - Témisko poursuit sa croissance grâce à l'aide des gouvernements du Québec et du Canada

ROUYN-NORANDA, QC, le 8 juill. 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Mélanie Joly, le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Daniel Bernard, la députée d'Abitibi-Ouest et adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour l'Abitibi-Témiscamingue, Suzanne Blais, et Investissement Québec annoncent un soutien financier à Témisko. Située à Notre-Dame-du-Nord, en Abitibi-Témiscamingue, cette entreprise se spécialise dans la fabrication de semi-remorques sur mesure pour les secteurs industriel et commercial.

Grâce à un appui totalisant 2,7 millions de dollars du gouvernement du Québec et d'Investissement Québec ainsi qu'à une aide financière de 676 117 $ du gouvernement du Canada, cette PME manufacturière pourra faire l'acquisition de deux nouvelles tables de découpe au laser, d'une tour de commande numérique par calculateur et d'un centre d'usinage. Évalué à 4,7 millions de dollars, ce projet lui permettra de créer jusqu'à 15 emplois et d'augmenter sa capacité de production locale.

En appuyant une entreprise bien enracinée dans son milieu, les gouvernements du Québec et du Canada réaffirment leur engagement à soutenir la compétitivité et la productivité des PME québécoises et le développement économique des régions, dont l'Abitibi-Témiscamingue.

Citations :

« Depuis le début de la guerre tarifaire, nos entreprises font face aux bouleversements économiques avec une résilience remarquable. Aujourd'hui, je suis fière d'annoncer l'appui de DEC à Témisko pour son projet visant à augmenter sa production de semi-remorques et d'équipements de transport spécialisés. Ce soutien vise à renforcer sa compétitivité pour contrecarrer les pressions tarifaires. Accroître la capacité de production, améliorer la productivité et surtout, diversifier les marchés : voilà des leviers concrets pour que nos manufacturiers soient résolument tournés vers l'avenir et vers le monde. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« La vitalité d'une région dépend grandement des activités de ses PME, et c'est avec des projets ambitieux comme celui de Témisko que l'on continuera à bâtir un Québec fort et innovant. Ce soutien de notre gouvernement va permettre à cette entreprise d'être encore plus performante et de rester compétitive sur ses marchés. C'est avec de telles initiatives d'avenir qu'on vient protéger nos PME et notre économie locale. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« Témisko participe activement au dynamisme de l'Abitibi-Témiscamingue et crée des emplois de qualité dans la région depuis plusieurs décennies. Félicitations aux dirigeants de l'entreprise pour ce projet de croissance, qui créera de nouvelles possibilités de carrières et qui aura des retombées considérables pour la collectivité! »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest et adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour l'Abitibi-Témiscamingue

« Dans le contexte économique actuel, il est plus que jamais nécessaire d'investir pour stimuler la productivité et l'attractivité des entreprises dans des domaines stratégiques, comme le secteur manufacturier. C'est une façon directe de renforcer le tissu entrepreneurial régional, de créer des emplois de qualité et de bâtir un avenir prospère pour les régions, dont l'Abitibi-Témiscamingue. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« L'initiative grand V d'Investissement Québec est là pour les entreprises qui, comme Témisko, souhaitent investir et accélérer leur productivité. Grâce à l'acquisition d'équipements de pointe, l'entreprise pourra accroître sa capacité de production, améliorer sa compétitivité, créer de nouveaux emplois de qualité et poursuivre son expansion, tant au Québec que sur les marchés nord-américains. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Ce projet nous donne les moyens de poursuivre notre croissance et de renforcer notre compétitivité. C'est une excellente nouvelle pour Témisko, nos employés et toute la région. »

Nelson Pouliot, directeur général de Témisko

Faits saillants :

Fondée en 1969, Témisko est une entreprise québécoise spécialisée dans la fabrication de semi-remorques sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des secteurs industriel et commercial.

Dans le cadre de ce projet, le gouvernement du Canada accorde une contribution non remboursable de 676 117 $ en vertu de l'Initiative régionale de réponse tarifaire, qui fait partie du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC.

L'aide financière du gouvernement du Québec comprend un prêt de 1,35 million de dollars issu du programme ESSOR (Chantier productivité), administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, ainsi qu'un prêt de 1,35 million de dollars accordé par le biais de l'initiative grand V d'Investissement Québec.

Le programme ESSOR est destiné aux entreprises du Québec qui souhaitent accélérer la réalisation d'un projet d'investissement, augmenter leur productivité par l'acquisition de nouvelles technologies ou réduire leur empreinte environnementale.

L'initiative grand V vise à stimuler les investissements dans les entreprises et à accélérer leur virage vers l'innovation et la productivité durable afin de propulser leur croissance.

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SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Sources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe - Relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Courriel : [email protected]; Juliette Ayachi, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Cell : 367 977-9913, Courriel : [email protected]; Hélène Desjardins, Attachée politique, Bureau de circonscription de la députée d'Abitibi‑Ouest, Tél. : 819 444-5007; Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Information : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, Courriel : [email protected]; Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]; Samuel Bergeron, Conseiller - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 263 999-8144