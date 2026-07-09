Des infrastructures de recherche toujours plus performantes au Québec - Un nouveau pavillon au Cégep de Drummondville pour favoriser la recherche et l'innovation en gérontologie

DRUMMONDVILLE, QC, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, annonce un soutien de 8 169 907 $ au Cégep de Drummondville afin d'appuyer la construction d'un bâtiment lié au Centre collégial d'expertise en gérontologie (CCEG).

Ce projet permettra d'intensifier les activités de recherche, d'innovation ainsi que de transfert et de mobilisation des connaissances dans le but de développer des solutions adaptées aux besoins des aînés et des personnes qui les accompagnent. Il vise effectivement à améliorer la santé et la sécurité des aînés, à encourager leur participation sociale et à développer les compétences de ceux qui s'investissent dans des initiatives liées au vieillissement.

L'infrastructure permettra d'accueillir sur place des personnes aînées, des membres de la collectivité et des partenaires des milieux privé, public et à but non lucratif pour cocréer des activités de recherche, grâce à un espace disponible triplé, qui assure l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Les nouvelles installations de pointe favoriseront aussi la réalisation d'activités de recherche jouissant d'un rayonnement national et international, en plus d'attirer et de retenir du personnel hautement qualifié. Ainsi, le projet rejoint les objectifs de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027 et de la Stratégie québécoise des sciences de la vie (SQSV) 2025-2028, soit connecter les parties prenantes du cycle de l'innovation pour rendre le Québec encore plus compétitif dans des secteurs stratégiques, comme celui des sciences de la vie, pour mieux relever les grands défis de société, dont le vieillissement de la population.

Citations :

« Au Québec, on met la recherche et l'innovation au service du bien-être des gens. Avec le vieillissement de la population, il est plus important que jamais d'appuyer des initiatives comme celle du CCEG, qui va permettre de développer des solutions concrètes pour améliorer la qualité de vie des personnes aînées, des proches aidants et des professionnels du domaine de la santé. »

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« Les cégeps et leurs centres collégiaux de transfert de technologies permettent de créer un lien direct entre l'industrie et le personnel de recherche, hautement qualifié, pour développer l'innovation. Grâce à ses nouvelles installations mieux adaptées, le CCEG pourra encore mieux contribuer à répondre aux besoins du milieu en matière de soins aux personnes aînées. Bravo à tous pour votre participation à ce projet structurant! »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« C'est un grand plaisir d'annoncer aujourd'hui un investissement majeur pour le CCEG. Depuis mes premières années en politique, la question des aînés ici, à Drummondville, figure parmi mes grandes priorités. Le cégep a acquis une compétence unique dans le domaine de la gérontologie au fil des ans et, maintenant, avec le soutien financier que notre gouvernement a accordé, son expertise sera déployée à plus grande échelle. Encore une fois, l'éducation est mise à l'honneur dans la région, et cela me réjouit grandement. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

« Quelle annonce marquante pour la recherche collégiale! Ce nouveau pavillon est rendu possible grâce à la confiance et à l'engagement de partenaires visionnaires. Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont cru en ce projet, et particulièrement la Ville de Drummondville et Desjardins. Leur appui permet aujourd'hui de créer un lieu d'expertise de haut calibre en gérontologie, qui profitera non seulement à notre communauté, mais également à l'ensemble du Québec. »

Pierre Leblanc, directeur général du Cégep de Drummondville

« Ce nouveau pavillon marque un tournant pour le CCEG. Il nous offrira enfin une maison à notre image. Un lieu où les personnes aînées, chercheuses, étudiantes et professionnelles ainsi que nos nombreux partenaires pourront se rencontrer, cocréer et transformer ensemble les connaissances en solutions concrètes. Cette annonce est l'aboutissement de plusieurs années de travail acharné et une formidable reconnaissance de la recherche collégiale. Derrière chacun de nos projets, il y a des personnes qui souhaitent mieux vivre, mieux vieillir ou être mieux accompagnées. Ce nouvel espace nous donnera les moyens d'aller encore plus loin, ensemble, pour répondre à l'un des plus grands défis de notre société. »

Marie-Ève Bédard, directrice du CCEG

Faits saillants :

En 2021, on comptait 1,75 million de personnes de 65 ans et plus, soit 20 % de l'ensemble de la population. Cette part était de 7 % en 1971 et devrait passer à 26 % en 2041, selon l'Institut de la statistique du Québec.

Fondé en 2012, le CCEG est le seul centre de recherche collégial spécialisé en gérontologie au Québec. Depuis 2018, il est reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur à titre de centre collégial de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices. Sa mission porte sur le développement de solutions aux problématiques rencontrées par les personnes aînées et les membres de leurs réseaux de soutien pour leur permettre de mieux vivre et de vieillir ensemble.

Le projet, évalué à près de 9,1 millions de dollars, vise la construction d'un bâtiment de 1 598 m 2 sur deux étages et l'aménagement d'espaces de laboratoire, de bureaux et d'une salle multifonctionnelle pour le transfert de connaissances. Les nouvelles installations seront situées au centre-ville, dans le quartier Fortissimo, en cours de revitalisation par la Ville de Drummondville. Il sera donc à proximité de milieux utilisateurs clés, dont l'hôpital, le CLSC, la maison des aînés et plusieurs résidences pour aînés.

sur deux étages et l'aménagement d'espaces de laboratoire, de bureaux et d'une salle multifonctionnelle pour le transfert de connaissances. Les nouvelles installations seront situées au centre-ville, dans le quartier Fortissimo, en cours de revitalisation par la Ville de Drummondville. Il sera donc à proximité de milieux utilisateurs clés, dont l'hôpital, le CLSC, la maison des aînés et plusieurs résidences pour aînés. L'aide gouvernementale est accordée dans le cadre du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation (PSO), volet 4a - Soutien au financement d'infrastructures de recherche et d'innovation publiques.

La SQRI 2 offre une vision d'avenir, soit celle d'un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales.

offre une vision d'avenir, soit celle d'un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. La SQSV vise notamment à appuyer la recherche et développement en matière d'innovation publique et privée en sciences de la vie au Québec et à stimuler l'innovation industrielle grâce à l'expertise québécoise, tout en soutenant la diversification des marchés.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Sources : Juliette Ayachi, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Cell. : 367 977-9913, Courriel : [email protected]; Frédérique Verreault, Directrice adjointe et conseillère politique, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Tél. : 581 997-0273, Courriel : frédé[email protected]; Thomas Beaulieu, Attaché politique et responsable des communications, Bureau de circonscription du député de Drummond-Bois-Francs, Tél. : 819 469-3627, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovationet de l'Énergie, Courriel : [email protected]