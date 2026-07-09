Renforcer notre autonomie alimentaire - Des œufs d'ici, transformés ici : Québec appuie la croissance de Lovo

QUÉBEC, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, annonce l'octroi d'un soutien financier de 1,6 million de dollars à l'entreprise Lovo, anciennement Groupe Nutri, pour la construction de son nouveau Campus industriel de l'œuf, à Saint-Hyacinthe. Ce projet majeur permettra de transformer davantage d'œufs québécois ici même, au Québec, tout en renforçant la productivité, la compétitivité et la capacité d'innovation de la filière ovocole.

Propriété de familles de fermiers québécois depuis 1987, Lovo est aujourd'hui l'un des plus importants classificateurs, transformateurs et distributeurs d'œufs au Canada. Chaque année, l'entreprise classe, transforme et met en marché plus de 2,4 milliards d'œufs ordinaires, biologiques, de poules en liberté et de spécialité. Les activités de transformation sont réalisées par sa filiale Suprême et représentent environ 13 % du volume total d'œufs traités.

Le campus regroupera les bureaux administratifs de l'entreprise, une usine de classement des œufs ainsi qu'une usine de transformation dotée d'espaces d'innovation, dont un service de recherche et développement. Il permettra à Lovo d'accélérer la mise en marché de produits d'œufs à valeur ajoutée, de consolider ses activités et de soutenir la croissance d'une entreprise bien ancrée dans l'économie agricole québécoise.

Citations

« Ce projet représente non seulement un investissement dans une entreprise ancrée dans son milieu, mais aussi un investissement dans ce qu'on produit et transforme ici et ce qu'on met dans l'assiette des Québécois et Québécoises. Le nouveau campus viendra renforcer notre chaîne d'approvisionnement et de transformation locale des œufs. C'est exactement le type de projet qui permet au Québec d'acquérir une plus grande autonomie alimentaire. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Notre gouvernement est fier de soutenir ce projet majeur pour l'économie et le secteur bioalimentaire québécois. Avec ce nouveau campus, l'entreprise pourra soutenir l'augmentation de la production d'œufs tout en misant sur l'innovation et la recherche. Le projet générera aussi des retombées importantes pour la région de Saint-Hyacinthe, notamment en stimulant son activité économique et en y consolidant des emplois de qualité. C'est ce dont nos entreprises ont besoin pour gagner en compétitivité et prendre davantage leur place sur les marchés. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« L'implantation de ce nouveau campus industriel témoigne de la force de l'écosystème agroalimentaire maskoutain. Grâce à l'expertise développée ici et aux appuis financiers du gouvernement du Québec et d'Investissement Québec, Saint-Hyacinthe consolide son statut de technopole agroalimentaire du Québec en soutenant l'expansion d'entreprises bien établies comme Lovo. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

« Le Campus industriel de l'œuf marque un tournant dans l'histoire de notre entreprise. Ce projet nous permettra de transformer davantage ici, au Québec, de développer de nouveaux produits alimentaires et de poursuivre notre croissance tout en demeurant profondément enracinés dans les réalités agricoles d'ici. Avec ce campus, Lovo franchit une étape déterminante en se dotant d'une véritable plateforme intégrée d'innovation agroalimentaire. »

Sébastien Léveillé, chef de la direction de Lovo

Fait saillant

En plus de l'aide du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), l'entreprise est admissible à un prêt pouvant atteindre un montant maximal de 20 millions de dollars, issu du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement.

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Sources : Josiane Bélanger-Riendeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Cell. : 450 858-3987, [email protected]; Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]