Québec s'engage activement dans la restauration écologique des cours d'eau en retirant des barrages vieillissants

QUÉBEC, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec entreprend le retrait progressif de barrages vieillissants et non essentiels afin de revitaliser certains cours d'eau et de les remettre à leur état naturel. Inspirée des meilleures pratiques internationales, cette initiative permet à la fois d'optimiser la gestion du parc de barrages et de rétablir un régime d'écoulement naturel favorisant la connectivité des cours d'eau, la biodiversité et la santé des écosystèmes aquatiques.

C'est ce qu'annonce aujourd'hui la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry.

Cette démarche comporte différentes approches, dont le retour graduel à l'état naturel ou, lorsque cela est nécessaire, la démolition complète des infrastructures. Une première analyse a permis de cibler 32 barrages qui feront l'objet d'un retour graduel à l'état naturel et neuf autres qui seront démolis d'ici cinq ans. La plupart de ces barrages ont initialement servi au flottage du bois.

Citation :

« Le retrait de barrages est une solution éprouvée pour restaurer rapidement les écosystèmes en redonnant aux cours d'eau leur dynamique naturelle. En diminuant graduellement notre parc de barrages lorsqu'un d'entre eux n'est plus utile, nous posons un geste concret pour renforcer la résilience de nos milieux naturels face aux changements climatiques. En plus de ces bénéfices pour l'environnement, cette démarche permettra de réaliser des économies d'environ 50 M$, puisque la remise en état des barrages exigerait des investissements plus importants que leur retrait. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Faits saillants :

Le Ministère exploite 937 des quelque 6 000 barrages répertoriés au Québec.

Au cours des 20 dernières années, le parc de barrages du Ministère s'est accru de manière significative, principalement en raison de la prise en charge d'ouvrages « orphelins » sur le domaine de l'État et de barrages appartenant à d'autres ministères et organismes.

Dans les prochaines années, le Ministère analysera l'ensemble de son parc de barrages afin d'identifier tous ceux qui pourraient faire l'objet d'un démantèlement.

Le Ministère tiendra des rencontres avec les différents partenaires concernés dans les prochains mois afin de leur présenter les actions prévues.

Lien connexe :

Pour plus d'informations sur la gestion des barrages publics.

Source : Méganne Joyal Conseillère aux communications Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 367 977-5606 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs