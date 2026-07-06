Plus de 25 M$ accordés à la Ville de Québec pour soutenir la restauration et la création de milieux humides et hydriques

QUÉBEC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce l'octroi d'une importante aide financière de 25,5 M$, sur cinq ans, à la Ville de Québec, pour la réalisation de diverses activités visant à restaurer ou créer des milieux humides et hydriques sur son territoire. Ce geste constitue un engagement concret envers l'atteinte de l'objectif d'aucune perte nette de ces milieux.

Le ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry.

Cette entente constitue un précédent dans la manière de gérer les compensations financières versées lors d'impacts aux milieux humides et hydriques. Pour la première fois, une municipalité se voit confier une enveloppe financière substantielle pour mener à terme ce type de travaux. Cette approche novatrice témoigne de la confiance accordée au milieu municipal et à sa capacité d'améliorer la qualité des milieux naturels.

L'aide financière servira à l'acquisition de terrains, à la réalisation d'études de faisabilité, à la conception et à la réalisation de divers travaux de restauration et de création de milieux humides et hydriques, qui seront effectués en collaboration avec des spécialistes du domaine et des organismes régionaux. Le projet permettra de générer d'importants gains écologiques, notamment par l'augmentation de la superficie de certains habitats fauniques, l'atténuation des crues et un meilleur accès à la nature pour les citoyens à proximité des sites. Les terrains visés par le projet sont principalement constitués de secteurs affectés par diverses perturbations d'origine humaine au fil du temps, notamment des zones remblayées, des cours d'eau modifiés, des milieux drainés ou des espaces artificialisés situés en zone inondable.

Cet appui gouvernemental permettra à la Ville de Québec de restaurer minimalement 25 hectares de milieux humides et hydriques, soit l'équivalent de la superficie de plus de 40 terrains de football, à travers 16 projets potentiels, dont certains démarreront dès cette année. Au-delà des premiers projets, cet appui propulse la Ville dans une démarche de planification accélérée et lui fait faire un bond important vers l'atteinte de son objectif de restaurer et créer de 70 à 90 hectares de milieux humides et hydriques d'ici 2033, conformément à son plan régional des milieux humides et hydriques.

Citations :

« Restaurer nos milieux humides et hydriques, c'est protéger la biodiversité, préserver notre eau et mieux nous adapter aux effets des changements climatiques. Grâce à cet investissement de près de 26 M$, la Ville de Québec pourra accélérer la réalisation de projets de restauration, dont les premiers travaux débuteront dès cet été. Je salue le leadership et la mobilisation de la Ville dans la concrétisation de cette initiative. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Je suis très fier que nous investissions massivement pour soutenir la restauration et la création de milieux humides et hydriques dans la région. Je remercie l'équipe de la Ville de Québec, le maire, M. Bruno Marchand, ainsi que tous les partenaires qui ont à cœur de préserver le patrimoine naturel de la Capitale-Nationale. »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Nous nous sommes donnés des objectifs ambitieux de restauration et de création de milieux humides à Québec, et aujourd'hui la Ville fait un bond important pour les atteindre. Nous devenons la première municipalité à signer une entente de cette envergure. Cela témoigne de la force de l'écosystème qui se développe ici, avec des partenaires que nous soutenons dans leurs efforts pour protéger la biodiversité, préserver la qualité de notre eau et renforcer notre résilience face aux changements climatiques. Leurs initiatives nous poussent à faire mieux, et leur expertise nous sera d'une grande aide dans la réalisation de ces projets, qui s'inscrivent en droite ligne avec notre récente désignation de région de biosphère de l'UNESCO. Une ville peut se développer en harmonie avec sa nature. C'est ce que nous démontrerons de nouveau grâce à ce nouvel appui du gouvernement du Québec. »

Bruno Marchand, maire de Québec

Faits saillants :

Cette entente contribue à la mise en œuvre des actions visant la restauration et la création de milieux humides et hydriques et la préservation du patrimoine naturel au Québec. Les travaux réalisés dans le cadre du projet viendront bonifier les superficies restaurées et appuieront l'atteinte des cibles gouvernementales en la matière.

Depuis 2017, les promoteurs dont les projets affectent les milieux humides et hydriques sont tenus d'éviter, de minimiser ou de compenser la destruction de ces milieux, selon le principe d'aucune perte nette.

En vertu du Règlement sur la compensation pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques, des compensations financières doivent être versées au Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État afin de financer des projets de création et de restauration.

La subvention annoncée aujourd'hui provient du Fonds, plus spécifiquement de l'enveloppe regroupant les sommes prélevées pour compenser l'atteinte des milieux humides et hydriques dans la ville de Québec. Elle s'échelonne sur les exercices financiers 2026-2027 à 2030-2031.

Liens connexes :

Sources : Méganne Joyal Conseillère aux communications Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 367 977-5606 Emmanuella Proulx Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale Tél. : 367 990-1882 [email protected] Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement,

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs