Québec appuie et valorise la recherche publique et la collaboration scientifique

MONTRÉAL, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, annonce des financements totalisant 288 millions de dollars pour soutenir et valoriser la recherche scientifique et universitaire ainsi que pour stimuler l'innovation afin que le Québec demeure compétitif à l'échelle internationale.

Fonds de recherche du Québec

Le gouvernement accorde plus de 250 millions de dollars au Fonds de recherche du Québec (FRQ) pour l'exercice financier 2026-2027. De ce montant, 190 millions sont prévus pour aider l'organisme à poursuivre ses activités, qui visent à promouvoir et à appuyer financièrement la recherche, à assurer la diffusion des connaissances, la formation de chercheurs et la réalisation d'activités de recherche intersectorielle, à favoriser la concertation, à établir des partenariats et à soutenir des initiatives de recherche menées au sein des ministères et organismes gouvernementaux.

De plus, une subvention de 10 millions de dollars est allouée pour bonifier les bourses d'excellence destinées aux étudiants à la maîtrise et au doctorat. Avec ce soutien, le gouvernement reconnaît l'importance d'attirer et de retenir des talents d'exception de même que leur apport au rayonnement de la recherche et, plus largement, du Québec.

Finalement, une somme de 50 millions de dollars est octroyée au FRQ pour lui permettre de réaliser des mesures de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027, notamment pour appuyer des initiatives de recherche multidisciplinaire, collaborative ou intersectorielle. C'est par la recherche et l'innovation que des solutions novatrices aux grands défis de société actuels et futurs pourront émerger, répondant ainsi aux besoins du marché et des milieux de pratique les plus probants et créateurs de richesse et de bien-être pour toute la population québécoise.

Axelys

Le gouvernement accorde également 38 millions de dollars en tout sur trois ans à Axelys pour poursuivre son mandat de protection et de mise en valeur de la recherche publique au Québec. Ce montant permettra à l'organisme d'assurer son fonctionnement ainsi que d'offrir aux établissements de recherche publique du Québec des services-conseils sur l'adéquation innovations-marchés et sur les stratégies de propriété intellectuelle.

Une portion importante de cette aide financière sera redistribuée aux établissements de recherche partenaires afin :

d'appuyer la maturation technologique des innovations prometteuses et de soutenir le réseau des courtiers en innovation du Québec;

d'augmenter la protection locale des résultats de la recherche publique et de réduire ainsi la fuite de propriété intellectuelle;

de maximiser les retombées économiques, sociales, environnementales et culturelles des résultats de la recherche publique pour le Québec;

de stimuler la création de jeunes entreprises technologiques autour des technologies développées et de s'assurer que les résultats de recherche publique profitent à un maximum d'entreprises québécoises.

En soutenant la mission d'Axelys, le gouvernement place la valorisation des résultats de la recherche publique québécoise, de renommée mondiale, au cœur de ses priorités. L'objectif : que les efforts consentis maximisent la valeur de la recherche publique et qu'ils bénéficient d'abord aux entreprises et aux organismes d'ici dans le but de favoriser la prospérité de l'ensemble de la population québécoise.

Citations :

« Pour que le Québec demeure compétitif à l'international, notre gouvernement accorde une grande importance à l'économie du savoir, à la recherche et à l'innovation. En soutenant le FRQ et Axelys, on encourage la recherche et le développement de solutions concrètes pour répondre à des enjeux cruciaux pour nos générations actuelles et futures. On stimule ainsi la création de richesse collective pour continuer à bâtir un Québec encore plus fier et innovant. »

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« Je suis heureux d'accompagner aujourd'hui le ministre Daniel Bernard pour cette importante annonce, qui souligne notamment le financement annuel octroyé au FRQ. Il s'agit d'un investissement majeur et stratégique pour le Québec, qui permet de financer la recherche fondamentale et la prochaine génération de scientifiques, propulsant ainsi la connaissance et la découverte toujours plus loin, au bénéfice de la société québécoise. Plus que jamais, nous avons besoin de nos chercheurs et chercheuses pour faire face aux grands défis d'aujourd'hui et de demain, et le FRQ est fier de soutenir leur excellence. »

Jérôme Dupras, scientifique en chef du Québec

« Nous accueillons avec beaucoup d'enthousiasme cet appui renouvelé du gouvernement à l'endroit d'Axelys et des établissements de recherche publique du Québec. Notre capacité collective à transformer les fruits de la recherche publique en innovations constitue un levier essentiel de la prospérité future du Québec. C'est un défi que nous devrons continuer à relever en portant une attention particulière à la protection de notre propriété intellectuelle, qui est au cœur de notre souveraineté économique. »

Jesse Vincent-Herscovici, président-directeur général d'Axelys

Faits saillants :

Le FRQ appuie un large spectre d'activités et d'initiatives en lien avec la recherche libre, fondamentale et appliquée. Entre autres, il : investit en recherche et en innovation, notamment pour solidifier les synergies entre le milieu de la recherche et les organisations dans les secteurs des sciences sociales et humaines, des arts et des lettres, de la santé et des sciences naturelles, des mathématiques et du génie; travaille de concert avec les parties prenantes pour favoriser la recherche afin de mieux répondre aux grands défis de société, aux enjeux des partenaires et aux besoins du marché; soutient la formation de la relève et les carrières en recherche, la réalisation de projets de recherche fondamentale ainsi que des regroupements de recherche.

Créé en 2021 par le gouvernement du Québec, Axelys a comme mission de contribuer à la prospérité économique et sociale du Québec en accélérant le développement et le transfert d'innovations à haut potentiel issues de la recherche publique. Il est présent dans toutes les régions et agit en tant que chef d'orchestre auprès des acteurs de l'écosystème de la valorisation de la recherche publique, avec plus de 60 établissements partenaires.

La SQRI 2 2022-2027 propose une conception d'avenir : un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durables et inclusives pour s'illustrer à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales.

2022-2027 propose une conception d'avenir : un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durables et inclusives pour s'illustrer à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. Elle prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars d'ici 2027 afin de doter le Québec d'une base solide en recherche et en innovation. De ce montant, près de 1,2 milliard de dollars sont prévus pour le FRQ, dont 250 millions sur cinq ans, pour lui permettre d'appuyer des initiatives de recherche multidisciplinaire, collaborative ou intersectorielle.

Axelys est au cœur de l'axe 2 de la SQRI2, qui vise à créer un environnement favorable au développement de l'innovation.

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SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Source : Juliette Ayachi, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Cell. : 367 977-9913, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]