NEW YORK, le 24 juill. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a assisté à une série d'événements à l'occasion du Forum politique de haut niveau pour le développement durable des Nations Unies, qui s'est tenu à New York du 21 au 23 juillet 2025. Le Forum constitue une occasion pour les représentants des pays membres des Nations Unies de se réunir et de discuter des progrès réalisés en ce qui a trait aux objectifs de développement durable (ODD). Ces objectifs appellent tous les pays à agir pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et bâtir un monde juste, pacifique et inclusif pour tous.

La ministre Hajdu a présenté la Déclaration nationale du Canada sur les ODD, soulignant l'engagement du pays envers la collaboration internationale et le Programme 2030. La ministre a mis l'accent sur le devoir collectif de tout un chacun de collaborer avec les partenaires nationaux et internationaux pour favoriser un changement concret et bâtir un monde plus pacifique, inclusif et prospère pour les prochaines générations.

Le 22 juillet, la ministre Hajdu a participé au Dialogue de haut niveau sur un logement adéquat pour tous, aux côtés du représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies à New York et président du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), Bob Rae. Cette séance a mis en évidence l'importance accordée par le Canada au logement en tant que stratégie clé pour réduire la pauvreté, promouvoir l'équité et bâtir une société inclusive.

Lors de la dernière journée du Forum, la ministre Hajdu a organisé l'événement parallèle officiel du Canada, portant sur la promotion d'emplois inclusifs et durables. Cet événement a rassemblé divers intervenants en vue d'analyser la manière dont l'éducation numérique, l'inclusion des personnes en situation de handicap et la mobilisation du secteur privé peuvent contribuer à créer des économies plus inclusives.

Profitant de leur présence à l'ONU, la ministre Hajdu et le ministre du Travail et de la Protection sociale de la République de Moldova, Alexei Buzu, ont signé une déclaration annonçant l'intention de conclure un accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Moldova. Cet accord marque une étape importante dans le renforcement des liens bilatéraux entre les deux pays et leurs efforts communs à l'égard de l'inclusion, de l'équité et de la résilience.

Le Canada est déterminé à réaliser des progrès dans le cadre du Programme 2030, aussi bien sur son territoire qu'à l'échelle internationale. Bien que le gouvernement du Canada pilote cette initiative, les partenariats avec les autres ordres de gouvernement, les intervenants, les Autochtones et le grand public sont essentiels à notre réussite collective.

Citations

« Dans le contexte des défis mondiaux, les tribunes comme le Forum politique de haut niveau des Nations Unies nous rappellent que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes plus forts lorsque nous unissons nos efforts. Pour créer un avenir plus juste et plus durable pour tous les habitants du Canada, nous collaborons avec des partenaires commerciaux et des alliés fiables partout dans le monde et soutenons les efforts visant à faire progresser les objectifs de développement durable. Le Forum politique de haut niveau des Nations Unies renforce les partenariats internationaux et garantit l'avenir des prochaines générations afin que personne ne soit laissé pour compte. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« À l'approche de 2030, le Canada doit s'accrocher à l'engagement qu'il a pris de faire progresser les efforts en vue d'atteindre les objectifs de développement durable au pays et à l'étranger. Notre participation au Forum politique de haut niveau traduit notre conviction que la coopération à l'échelle mondiale est nécessaire pour accélérer nos efforts et façonner un monde durable, inclusif et équitable pour tous. »

- Le secrétaire d'État au Développement international, l'honorable Randeep Sarai

Faits en bref

Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 est un cadre mondial sur 15 ans adopté en 2015 par le Canada et tous les États membres des Nations Unies. Au cœur de ce programme se trouvent les 17 objectifs de développement durable (ODD). Ces ODD appellent tous les pays à agir rapidement et à s'attaquer aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux les plus pressants grâce à un partenariat mondial.

Cette année, le Forum politique de haut niveau des Nations Unies est axé sur les cinq objectifs suivants : ODD 3 (Bonne santé et bien-être), ODD 5 (Égalité entre les sexes), ODD 8 (Travail décent et croissance économique), ODD 14 (Vie aquatique) et ODD 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs).

Le Forum politique de haut niveau pour le développement durable est la principale plateforme des Nations Unies sur le développement durable. Il joue un rôle central dans le suivi et l'examen des initiatives en lien avec le Programme 2030 à l'échelle mondiale.

