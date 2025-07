Le premier ministre Carney réduit les droits de péage sur le pont de la Confédération et les tarifs des traversiers interprovinciaux au Canada atlantique et au Québec

COMTÉ DE PRINCE, PE, le 28 juill. 2025 /CNW/ - Le nouveau gouvernement du Canada réduit les coûts et bâtit une économie canadienne forte et unifiée. Le gouvernement s'efforce de réduire les coûts liés au transport, au logement et aux dépenses quotidiennes. En parallèle, il cherche à unifier l'économie canadienne au moyen d'importantes infrastructures d'intérêt national et à éliminer les obstacles au commerce intérieur.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé d'importantes réductions de coûts pour les utilisateurs des axes de transport interprovinciaux au Canada atlantique et dans l'Est du Québec. Ainsi, le nouveau gouvernement du Canada a annoncé que les mesures suivantes entreront en vigueur à compter du 1er août 2025 :

Réduction des droits de péage, qui sont actuellement de plus de 50 dollars, à 20 dollars pour tous les véhicules qui traverseront le pont de la Confédération.

Réduction de 50 % des tarifs pour les passagers, les véhicules et les transporteurs commerciaux sur les services de traversiers de l'Est du Canada qui sont soutenus par le gouvernement fédéral, et élimination de tous les suppléments pour le carburant des traversiers.

qui sont soutenus par le gouvernement fédéral, et élimination de tous les suppléments pour le carburant des traversiers. Octroi d'un financement à la société Marine Atlantique Inc. pour lui permettre de réduire de 50 % les droits exigés pour les passagers et les véhicules de promenade sur les deux trajets qu'elle dessert, et de geler les tarifs du transport commercial.

Ces changements donnent suite à l'engagement fondamental du premier ministre consistant à unifier l'économie canadienne et à redonner plus d'argent aux Canadiens et aux Canadiennes. Ils contribueront à réduire les coûts, à améliorer la mobilité entre les provinces et à stimuler la croissance économique à long terme pour les Canadiens et les Canadiennes, à mesure que nous bâtissons l'économie la plus forte du G7.

Citations

« Le nouveau gouvernement du Canada s'est donné comme mission de réduire les coûts et de bâtir une économie canadienne forte et unifiée. Le fait de réduire les droits de péage sur le pont de la Confédération et les tarifs des traversiers au Canada atlantique permettra aux citoyens et aux entreprises d'économiser des millions de dollars. Cette initiative se traduira par une augmentation des déplacements et des échanges commerciaux entre les provinces, par une économie plus forte et plus unifiée, ainsi que par une plus grande prospérité et une multiplication des opportunités pour la population canadienne. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Les obstacles au commerce intérieur empêchent notre pays d'avancer depuis beaucoup trop longtemps. Ils augmentent les coûts des activités commerciales et entravent l'expansion des industries à l'échelle nationale. Pour bâtir une économie forte et dynamique, nous devons disposer de moyens de transport abordables et accessibles. Le fait de réduire les droits de péage et les tarifs va permettre aux gens de se déplacer plus facilement, ce qui va stimuler les voyages et le tourisme entre les provinces, favoriser la croissance des entreprises et resserrer les liens culturels entre nos provinces et territoires. »

-- L'hon. Chrystia Freeland, ministre des Transports et du Commerce intérieur

« Le pont de la Confédération et un service de traversier sûr et fiable sont plus que de simples voies de transport : ils constituent notre lien avec le reste du pays. À un moment où leur importance n'a jamais été aussi grande, notre nouveau gouvernement réduit les droits de péage afin de rendre la vie plus abordable pour les habitants de l'Île, d'acheminer davantage de nos produits vers les marchés et de maintenir la force et l'unité de notre pays. »

-- L'hon. Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les pêches sont au cœur de notre économie côtière. Ce secteur représente des dizaines de milliers d'emplois et contribue chaque année au PIB du Canada à hauteur de milliards de dollars. La réduction des droits de passage et des péages sur les principaux axes de transport interprovincial dans les provinces de l'Atlantique favorisera la croissance continue de cette industrie essentielle pour les générations à venir. »

-- L'hon. Joanne Thompson, ministre des Pêches

Faits saillants

Exploité par la société Strait Crossing Bridge Limited, le pont de la Confédération est un actif appartenant au gouvernement fédéral qui permet au Canada de remplir son obligation constitutionnelle d'assurer une liaison de transport toute l'année entre l'Île-du-Prince-Édouard et le territoire continental du pays.

de remplir son obligation constitutionnelle d'assurer une liaison de transport toute l'année entre l'Île-du-Prince-Édouard et le territoire continental du pays. Le pont de la Confédération dessert environ 90 à 95 % du trafic de passagers et de marchandises à destination et en provenance de l'Île-du-Prince-Édouard.



En 2024, 990 198 véhicules ont emprunté le pont. À l'heure actuelle, les droits de péage pour un véhicule à deux essieux sont de 50,25 $.

Conformément aux modalités du Programme de contributions pour les services de traversier, le gouvernement fédéral fournit une aide financière à des exploitants privés pour trois services interprovinciaux de traversier dans l'Est du Canada , en l'occurrence Northumberland Ferries Ltd. (NFL), Bay Ferries Ltd. (BFL) et la Coopérative de transports maritime et aérien (CTMA), pour qu'ils puissent assurer un service. Le gouvernement est propriétaire des traversiers et des terminaux, qu'il loue à ces exploitants. Le nombre annuel moyen total d'utilisateurs s'élève à plus de 531 000 passagers, à plus de 200 000 véhicules de promenade et à près de 20 000 véhicules commerciaux. Ces traversiers assurent les liaisons entre :

, en l'occurrence Northumberland Ferries Ltd. (NFL), Bay Ferries Ltd. (BFL) et la Coopérative de transports maritime et aérien (CTMA), pour qu'ils puissent assurer un service. Le gouvernement est propriétaire des traversiers et des terminaux, qu'il loue à ces exploitants. Le nombre annuel moyen total d'utilisateurs s'élève à plus de 531 000 passagers, à plus de 200 000 véhicules de promenade et à près de 20 000 véhicules commerciaux. Ces traversiers assurent les liaisons entre : Wood Islands , à Île-du-Prince-Édouard, et Caribou, en Nouvelle-Écosse (NFL).

, à Île-du-Prince-Édouard, et Caribou, en Nouvelle-Écosse (NFL).

Saint John , au Nouveau-Brunswick, et Digby , en Nouvelle-Écosse (BFL).

, au Nouveau-Brunswick, et , en Nouvelle-Écosse (BFL).

Îles-de-la-Madeleine, au Québec, et Souris , à Île-du-Prince-Édouard (CTMA).

, à Île-du-Prince-Édouard (CTMA). La société Marine Atlantique Inc. exploite le seul service de traversiers au pays requis par la Constitution; celui-ci relie Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse et joue un rôle essentiel dans le maintien des liens commerciaux et sociaux de la région.

Près de 65 % des marchandises à destination ou en provenance de Terre-Neuve sont acheminées par Marine Atlantique Inc., dont 90 % de tous les produits périssables comme les produits frais, l'oxygène à usage médical et le propane pour le chauffage domestique.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]