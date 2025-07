INUVIK, NT, le 24 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney, le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed, des membres du Conseil des ministres fédéral et des dirigeants inuits élus de la Société régionale inuvialuite, de Nunavut Tunngavik Incorporated, de Makivvik et du gouvernement du Nunatsiavut se sont rencontrés à Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest, dans le cadre d'une réunion du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne (CPIC).

Depuis la signature de la Déclaration de l'Inuit Nunangat en 2017, le gouvernement du Canada et les dirigeants inuits ont continué de se réunir trois fois par année et de collaborer dans le cadre du CPIC pour faire avancer les priorités communes, renforcer le partenariat entre les Inuits et la Couronne et rendre l'Inuit Nunangat plus prospère.

Pendant la réunion d'aujourd'hui, les dirigeants ont discuté de la Loi visant à bâtir le Canada et de la façon de la mettre en œuvre efficacement et de manière cohérente, conformément aux traités modernes avec les Inuits et en partenariat avec ceux-ci.

Outre la Loi visant à bâtir le Canada, les dirigeants fédéraux et inuits ont discuté des besoins en infrastructures dans l'Inuit Nunangat, de la Politique étrangère du Canada pour l'Arctique et de la nécessité de mieux protéger la sécurité et la souveraineté de l'Arctique et de l'Inuit Nunangat. Ils ont également discuté d'autres priorités urgentes, notamment la santé et les enjeux sociaux comme le logement dans l'Inuit Nunangat. Les dirigeants ont souligné les possibilités de collaboration afin de relever ces défis et d'assurer une prospérité économique durable.

À Inuvik, le premier ministre a annoncé la nomination de Virginia Mearns au poste d'ambassadrice du Canada aux affaires arctiques, à compter du 15 septembre 2025. Le mandat de l'ambassadrice portera principalement sur le resserrement des relations du Canada avec ses partenaires et les instances multilatérales aux vues similaires, le renforcement de la souveraineté dans l'Arctique et la promotion des possibilités en matière de sécurité et de croissance.

Les dirigeants inuits et le gouvernement fédéral ont réaffirmé leur volonté commune de travailler ensemble sur des priorités dans le cadre du CPIC.

Citations

« La réunion du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne qui s'est tenue aujourd'hui portait sur les moyens de bâtir notre avenir commun et le plein potentiel économique de l'Inuit Nunangat. Ensemble, les Inuits et le gouvernement fédéral bâtiront des projets majeurs qui relieront et transformeront notre économie, créeront une plus grande prospérité et de nouvelles possibilités et permettront de bâtir un Canada plus fort. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Depuis maintenant neuf ans, le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne est un outil essentiel pour faire progresser des priorités communes. Il veille notamment à faire croître les investissements dans l'Inuit Nunangat par la mise en œuvre de la Loi visant à bâtir le Canada, d'une manière conforme aux traités avec les Inuits et en partenariat avec eux. Nous nous réjouissons de pouvoir poursuivre cet important travail avec Mark Carney, afin de consolider notre partenariat et d'assurer une prospérité durable pour les Inuits dans l'Inuit Nunangat et ailleurs au Canada. Nous nous réjouissons également de l'annonce aujourd'hui de la nomination de Virginia Mearns au poste d'ambassadrice du Canada aux affaires arctiques, poste qui a été créé par l'intermédiaire du CPIC. »

-- Natan Obed, président de l'Inuit Tapiriit Kanatami

« Si nous voulons bâtir des communautés plus fortes et plus saines et une économie prospère, nous devons travailler ensemble. C'est pourquoi les projets qui iront de l'avant dans l'Inuit Nunangat seront réalisés en partenariat avec les Inuits. Nous sommes déterminés à écouter les communautés locales et les dirigeants inuits et à collaborer avec eux pour veiller à ce que les travaux à venir tiennent compte de leurs priorités et de leurs points de vue. La réunion d'aujourd'hui est une étape importante qui nous permettra de faire en sorte que la Loi visant à bâtir le Canada favorise un avenir meilleur pour les Inuits dans tout l'Inuit Nunangat. »

-- L'hon. Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Le Canada va réaliser de grands projets dans le cadre d'un véritable partenariat avec les Inuits, et nos actions seront guidées par l'équité, l'inclusion et la prospérité commune. Grâce à la consultation et à la collaboration, les voix des Inuits orientent l'avenir des infrastructures, de la souveraineté et des débouchés économiques à travers l'Inuit Nunangat. »

-- L'hon. Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Le Canada est un pays arctique, et nous nous trouvons à un moment crucial où il est impératif de préserver notre souveraineté et de défendre nos intérêts dans l'Arctique. En tant que haute représentante du Canada pour l'Arctique, l'ambassadrice Mearns fera valoir les intérêts du Canada relatifs à la région polaire auprès des instances multilatérales, collaborera avec ses homologues des États arctiques et non arctiques, et agira à titre de représentante au sein de notre corps diplomatique. »

-- L'hon. Anita Anand, ministre des Affaires étrangères

Faits saillants

L'Inuit Nunangat est la terre natale des Inuits au Canada . Elle englobe les terres, les eaux et les glaces de quatre régions visées par des traités, représentées par la région de peuplement des Inuvialuit dans les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut , le Nunavik dans le nord du Québec et le Nunatsiavut dans le nord du Labrador .

. Elle englobe les terres, les eaux et les glaces de quatre régions visées par des traités, représentées par la région de peuplement des Inuvialuit dans les Territoires du Nord-Ouest, le , le Nunavik dans le nord du Québec et le Nunatsiavut dans le nord du . La Loi visant à bâtir le Canada prévoit que la consultation des Inuits et des autres peuples autochtones fait partie intégrante du processus de mise en œuvre visant à déterminer si un projet est dans l'intérêt national et à élaborer les modalités relatives aux permis et aux autorisations.

prévoit que la consultation des Inuits et des autres peuples autochtones fait partie intégrante du processus de mise en œuvre visant à déterminer si un projet est dans l'intérêt national et à élaborer les modalités relatives aux permis et aux autorisations. La Loi visant à bâtir le Canada protège les droits issus de traités, dont les traités modernes conclus avec les organisations inuites. Elle ne modifie pas les processus établis aux termes des traités modernes ou les obligations du gouvernement du Canada . Elle respecte également les processus d'évaluation environnementale établis en vertu des traités.

protège les droits issus de traités, dont les traités modernes conclus avec les organisations inuites. Elle ne modifie pas les processus établis aux termes des traités modernes ou les obligations du gouvernement du . Elle respecte également les processus d'évaluation environnementale établis en vertu des traités. La nouvelle ambassadrice du Canada aux affaires arctiques, Virginia Mearns , est une dirigeante inuite respectée qui s'emploie depuis longtemps à promouvoir l'autodétermination des Inuits et le bien-être de la communauté au Nunavut . Elle est actuellement directrice principale des Relations avec les Inuits auprès de l'Association inuite du Qikiqtani, et a auparavant occupé des postes de cadre au sein du gouvernement du Nunavut et de la société Nunavut Tunngavik Inc. En tant que membre active au sein de sa communauté, elle s'est vu décerner la Médaille du couronnement du roi Charles III pour ses contributions exceptionnelles.

aux affaires arctiques, , est une dirigeante inuite respectée qui s'emploie depuis longtemps à promouvoir l'autodétermination des Inuits et le bien-être de la communauté au . Elle est actuellement directrice principale des Relations avec les Inuits auprès de l'Association inuite du Qikiqtani, et a auparavant occupé des postes de cadre au sein du gouvernement du et de la société Nunavut Tunngavik Inc. En tant que membre active au sein de sa communauté, elle s'est vu décerner la Médaille du couronnement du roi Charles III pour ses contributions exceptionnelles. Depuis la signature de la Déclaration de l'Inuit Nunangat en 2017, les dirigeants inuits et le gouvernement du Canada ont poursuivi leur collaboration dans le cadre du CPIC en vue de créer une nouvelle relation entre les Inuits et la Couronne basée sur la reconnaissance des droits, le respect et la coopération.

signature de la Déclaration de l'Inuit Nunangat en 2017, les dirigeants inuits et le gouvernement du ont poursuivi leur collaboration dans le cadre du CPIC en vue de créer une nouvelle relation entre les Inuits et la Couronne basée sur la reconnaissance des droits, le respect et la coopération. La Politique sur l'Inuit Nunangat favorise l'autodétermination des Inuits et soutient le bien-être communautaire et individuel à travers l'Inuit Nunangat, dans le but d'atteindre l'équité socio-économique entre les Inuits et toutes les autres personnes qui vivent au Canada . Elle fournit une norme minimale pour ce qui peut être attendu de la relation entre les Inuits et l'ensemble des ministères et organismes fédéraux, et comprend des directives à l'intention des ministères et organismes fédéraux sur la manière de mettre en œuvre des programmes et des politiques et d'offrir des services dans l'Inuit Nunangat.

Note biographique

