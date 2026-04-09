Date limite: 28 avril 2026

OTTAWA, ON, le 9 avril 2026 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), la Galerie d'art d'Ottawa (OAG) et l'Ottawa Black Art Kollective (OBAK) acceptent désormais les candidatures pour la deuxième édition du Programme de bourses pour commissaire. Cette initiative soutient le développement professionnel de commissaires canadien.ne.s Noir.e.s en début de carrière dans la région de la capitale nationale en offrant l'occasion d'occuper un poste rémunéré à temps partiel pendant un an.

Fort du succès de sa première édition, ce programme de bourse novateur offre une expérience pratique en matière de commissariat, un accompagnement et des possibilités de développement professionnel au sein de deux institutions, tout en favorisant un engagement significatif auprès des communautés locales et des pratiques artistiques contemporaines et historiques. Créé en 2021 grâce à une collaboration entre l'OAG et l'OBAK, le programme bénéficie depuis l'année dernière de l'expertise nationale et internationale du MBAC.

Cette bourse s'adresse à un.e commissaire en début de carrière qui s'engage à promouvoir le travail des professionnels des arts visuels Noir.e.s ou d'ascendance Africaine et à élargir le public grâce à une pratique curatoriale inclusive. La personne sélectionnée travaillera au sein des deux institutions partenaires, acquerra une expérience pratique et contribuera directement à la conception d'expositions, à la recherche et à la programmation publique.

La bourse débutera le 11 mai 2026.

Dépôt de candidature

Les candidat.e.s intéressé.e.s peuvent consulter le site web de la GAO pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme et les exigences d'admissibilité. La date limite pour le dépôt de candidature est le 28 avril 2026.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous -- aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14ᵉ au 21ᵉ siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives.

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À propos de la GAO

Résonance

La GAO raconte l'histoire de la communauté à travers l'art et aide à créer une vision positive de l'avenir de la région. Véritable destination culturelle au cœur du centre-ville, la GAO est un organisme durable et innovant qui promeut l'équité, l'antiracisme et l'accessibilité au moyen de l'art. La GAO contribue à l'économie de la région de la capitale nationale et détient une collection d'art de classe mondiale au nom des gens de la région.

Vision

Nous croyons que l'art et les artistes de la région offrent une vision unique de la société. Bien qu'ancré dans une géographie précise, cela joue un rôle essentiel et aide à saisir les défis complexes et mondiaux de notre époque. Nos expositions présentent l'art régional au sein d'un contexte national et international, et nos programmes s'adressent à tous les publics, très jeunes et plus âgés. La GAO est aussi un lieu qui taille une place à différentes communautés, et nous croyons fermement dans la tenue de collaborations et de partenariats interdisciplinaires.

À propos d'OBAK

Le groupe OBAK (Ottawa Black Art Kollective) rassemble des artistes et des mécènes de communautés Noires qui se dévouent à l'accroissement de la visibilité et d'occasions de perfectionnement professionnel d'artistes et de commissaires en arts visuels Noir.e.s dans la région de la capitale nationale. Notre objectif est de fournir des occasions continues de mentorat, de réseautage, d'exposition et de perfectionnement professionnel à nos membres. Notre vision : une région de la capitale nationale dynamique aux niveaux artistiques et culturels, où les artistes et les commissaires Noir.e.s prospèrent et atteignent leur plein potentiel.

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

À l'intention des médias : pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec : Véronique Couillard, relations médiatiques, Galerie d'art d'Ottawa, [email protected], 613-233-8699, poste 244; Pénélope Carreau, Agente des relations publiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]