VENISE, Italy et OTTAWA, ON, le 5 mai 2026 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), commissaire de la participation du Canada à la 61e exposition internationale d'art -- La Biennale di Venezia, a dévoilé aujourd'hui l'exposition Abbas Akhavan : Entre chien et loup.

Vue d’installation, Abbas Akhavan. Entre chien et loup, 2026, pavillon du Canada, 61e Exposition internationale d’art – La Biennale di Venezia. Une commande du Musée des beaux-arts du Canada, présentée en partenariat avec la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada et le Conseil des arts du Canada. © Abbas Akhavan. Photo : Francesco Barasciutti (Groupe CNW/Musée des beaux-arts du Canada)

Au cours des deux dernières décennies, Abbas Akhavan a peaufiné une pratique poétique et réfléchie ancrée dans des lieux. Dans chacun de ses projets, il engage un dialogue prolongé avec un lieu : son architecture, ses économies, ses habitants humains et non humains, ainsi que leurs rythmes. Les jardins et la matière organique en général -- ainsi que le patrimoine culturel et l'iconographie historique, en particulier la fluidité des symboles à travers l'histoire, les contextes et les conflits -- sont des préoccupations récurrentes et des thèmes fondamentaux dans son œuvre.

Pour Entre chien et loup, son installation in situ destinée au Pavillon du Canada, Abbas Akhavan réimagine l'architecture du bâtiment comme une caisse de Ward : l'ancêtre du terrarium utilisé pour transporter des plantes dans l'Empire britannique. À l'aide d'un bassin sur mesure doté de lampes horticoles pour présenter des nénuphars géants du genre Victoria, le pavillon évoque également le Palais de cristal, construit pour abriter l'Exposition universelle de 1851 à Londres, où cette plante était en vedette. Bien qu'originaires d'Amérique du Sud, les nénuphars constituaient une merveille naturelle de l'époque victorienne. Nommés en hommage à la reine Victoria, les nénuphars sont considérés comme son emblème.

En collaboration avec les Jardins botaniques royaux de Kew (Royaume-Uni), les graines de nénuphars ont d'abord été transplantées au Jardin botanique de l'Université de Padoue (IT) pour y germer. Elles ont par la suite été transportées au Pavillon du Canada afin d'atteindre leur maturité durant la Biennale Arte 2026. L'artiste a remplacé la façade de la structure par des panneaux de verre, rendant les plantes visibles de l'extérieur. Cette installation centrale est encadrée par d'autres œuvres sculpturales à l'intérieur du pavillon et dans sa cour.

Ancrée par ces magnifiques lys, l'installation fait office de jardin satellite pendant la fermeture pour rénovation de la Waterlily House des jardins Kew. En recontextualisant ces plantes et ces emblèmes culturels dans le pavillon d'un pays du Commonwealth fondé sous le règne de leur homonyme, Akhavan offre un espace méditatif qui permet de revisiter un moment charnière de l'histoire mondiale et de réfléchir à notre rapport actuel à nos environnements naturel et bâti.

Le titre Entre chien et loup évoque la nature indéter­minée du crépuscule, lorsque les distinctions s'estompent et que chien et loup peuvent être confondus. Dans cet espace liminal, nous sommes invités à reconsidérer notre rapport au monde naturel et au monde construit.

Le commissariat de l'exposition Abbas Akhavan : Entre chien et loup est assuré par Kim Nguyen, directrice des programmes à la Ruth Foundation for the Arts. Une publication illustrée comportant des textes d'Abbas Akhavan, Federico Campagna, Kim Nguyen, Stefano Riccioni, Marina Roy, Asli Seven et Lucy T. Smith accompagne l'exposition.

L'exposition Abbas Akhavan. Entre chien et loup est une commande du Musée des beaux-arts du Canada, présentée en partenariat avec la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada et le Conseil des arts du Canada, avec le parrainage de Hatch et le soutien des Jardins botaniques royaux de Kew et du Jardin botanique de l'Université de Padoue, nos partenaires d'exposition. La représentation canadienne à la Biennale Arte 2026 est rendue possible grâce au Fonds de dotation des artistes canadiens à Venise de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada et au soutien financier généreux de la mécène du Pavillon du Canada, Reesa Greenberg, C.M., et des mécènes du Fonds de dotation des artistes canadiens à Venise.

« Nous sommes honorés de présenter l'installation d'Abbas Akhavan à la 61e exposition internationale d'art -- La Biennale di Venezia, le forum mondial du dialogue culturel. La représentation canadienne à la Biennale Arte 2026 met en valeur le leadership intellectuel et créatif du Canada sur la scène internationale. L'œuvre d'Abbas redéfinit notre relation avec le territoire et ses histoires. Son installation au Pavillon du Canada démontre que l'art demeure l'outil le plus puissant pour composer avec les complexités du monde d'aujourd'hui. Elle offre également un espace de réflexion silencieuse en phase avec le thème de cette année : En gammes mineures. » - Jean-François Bélisle, directeur général du Musée des beaux-arts du Canada

« Le Conseil des arts du Canada est fier d'appuyer la participation du Canada à la 61e Exposition internationale d'art - La Biennale di Venezia, où Abbas Akhavan présente son installation au pavillon du Canada. Entre chien et loup souligne la capacité d'Akhavan à transformer un lieu et à susciter la réflexion. Le Conseil des arts demeure résolu à créer des liens entre les artistes du pays et les publics du monde entier, à un moment où les relations internationales évoluent. Les artistes jouent un rôle essentiel en partageant nos idées et nos valeurs à l'étranger et en contribuant à notre cohésion et à notre résilience. Notre soutien continu à l'Exposition internationale d'art - La Biennale di Venezia reflète notre engagement à faire rayonner à l'international leur leadership, leur vision et leur inspiration. » - Michelle Chawla, directrice et chef de la direction du Conseil des arts du Canada

« La pratique d'Abbas Akhavan incarne parfaitement le sens de la synergie et de l'intuition. À travers chaque installation, cet artiste s'intéresse à la manière dont les sites, les objets et les symboles se chargent de sens et s'intègrent ou se réajustent dans notre imaginaire collectif. Guidé par sa vision et sa sensibilité matérielle, le pavillon se transforme en un vaisseau pour la vie végétale et nous transporte dans un autre espace-temps. La présentation d'Abbas Akhavan nous invite à réfléchir à la façon dont les histoires se contredisent et se replient sur elles-mêmes, à ce que nous pouvons apprendre de ce qui a été laissé derrière, et à réfléchir à ce que nous négligeons et à ce que nous emportons avec nous. » - Kim Nguyen, commissaire de l'exposition

#PavillonCanada #AbbasAkhavan #BiennaleArte2026

beaux-arts.ca

@MBACanada

Crédits de l'exposition

Abbas Akhavan : Entre chien et loup

61e exposition internationale d'art -- La Biennale di Venezia. Du 9 mai au 22 novembre 2026

Commissaire : Musée des beaux-arts du Canada

Commissariat assuré par : Kim Nguyen

Partenaires : Fondation du Musée des beaux-arts du Canada; Conseil des arts du Canada

Avec le soutien de : Hatch

Partenaires de l'exposition : Jardins botaniques royaux de Kew; Orto Botanico di Padova

Président du comité de sélection des artistes : Jean-François Bélisle

Mécène du Pavillon du Canada

Reesa Greenberg, C.M.

Mécènes du Fonds de dotation des artistes canadiens à Venise

2 millions de dollars et plus

Fondation familiale Michael et Sonja Koerner

Fondation D. R. Sobey

1 million de dollars

Fondation de la famille Jack Weinbaum

500 000 $

Fondation de la famille Michelle Koerner; Jackie Flanagan; fondation familiale privée

250 000 $

Hon. Bill Morneau et Nancy McCain; Rosamond Ivey

100 000 $

Robin et Malcolm Anthony; Paul Fredricks et Victoria Foley, La famille Freybe; Fondation de la famille DH Gales; Shabin Mohamed; La Fondation Stonecroft pour les arts

Partenaires institutionnels

Nous tenons à exprimer notre vive reconnaissance aux musées et aux institutions artistiques du Canada dont le soutien, qu'il soit financier ou en nature, a contribué directement à la réalisation de ce projet par l'entremise du Musée, dans une volonté partagée d'assurer la présence du Canada à la Biennale de Venise : l'Art Gallery of Hamilton (Ont.), le Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse (N.-É.), le Musée des beaux-arts de l'Ontario (ON), le Musée des beaux-arts Beaverbrook (N.-B.), CAB Centre d'art (QC), la Faculté des beaux-arts de l'Université Concordia (QC), le Centre des arts de la Confédération (Î.-P.-É.), Contemporary Calgary (AB), Fogo Island Arts (NL), Koffler Arts (ON), le Musée des beaux-arts de Montréal (MAC, QC), le Musée d'art contemporain de Montréal (QC), PHI (QC), Plug In ICA pour le soutien apporté au nom de Michael Nesbitt (MB), le Remai Modern (SK), la Faculté des arts et le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche de l'Université de la Colombie-Britannique (CB) et le Musée des beaux-arts de Winnipeg-Qaumajuq pour le soutien apporté au nom de Michael Nesbitt (MB).

Visite de l'exposition

Pavillon du Canada, Giardini della Biennale, Sestiere Castello 30122 Venezia (Vaporetto : Giardini)

Heures d'ouverture de la semaine du vernissage : de 10 h à 19 h

À propos d'Abbas Akhavan

La pratique artistique d'Abbas Akhavan (né en 1977 à Téhéran, en Iran ; vit et travaille à Montréal et à Berlin) s'étend des installations éphémères in situ au dessin, à la vidéo, à la sculpture et à la performance. Ses recherches sont profondément influencées par son rapport aux lieux où il travaille, leur histoire et leur architecture, ainsi que par les économies et les habitants qui les façonnent. Le jardin -- et par extension, les espaces et les espèces qui se trouvent tout près de la maison, comme la cour, les parcs publics et autres paysages domestiqués -- est un sujet fondamental et récurrent dans son œuvre. Dans ses récentes installations à grande échelle, Akhavan a recréé des sites culturels touchés par des conflits internationaux, en s'intéressant aux multiples façons dont la géopolitique actuelle façonne les récits historiques. Dans son travail, Akhavan s'intéresse aux héritages formels, matériels et sociaux qui façonnent les frontières entre le public et le privé, le domestiqué et le sauvage, l'hostile et l'hospitalier.

Parmi ses expositions solos récentes et à venir : Walker Art Center, Minneapolis (2026) ; de la Morris and Helen Belkin Art Gallery, Vancouver (2025) ; du Copenhagen Contemporary et du Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague (2023) ; du Mount Stuart House, île de Bute (2022) ; et de la Chisenhale Gallery, Londres (2021). Parmi ses expositions collectives récentes, citons la Tate Modern, Londres (2025) ; la Deichtorhallen, Hambourg (2024) ; la 14e Biennale de Gwangju (2023) ; le Palais de Tokyo, Paris (2022) ; Protocinema, Istanbul (2021) ; la 13e Biennale de Sharjah (2017) et le Solomon R. Guggenheim Museum, New York (2016).

Akhavan est titulaire d'une maîtrise en beaux-arts de l'Université de Colombie-Britannique, Vancouver (2006), et d'une licence en beaux-arts de l'Université Concordia, Montréal (2004). Parmi ses résidences récentes, citons la Bangkok Kunstahalle (2024); Fogo Island Arts (2019, 2016, 2013) ; Capp Street Project Artist-in-Residence, CCA Wattis Institute for Contemporary Arts, San Francisco (2019) ; Atelier Calder, Saché (2017) ; et Delfina Foundation, Londres (2012). Il a reçu le prix d'excellence en arts visuels de la Fondation Hnatyshyn pour les artistes en milieu de carrière (2025) ; le prix de la Triennale de Fellbach (2017) ; le prix Sobey (2015) ; le prix Abraaj Group Art Prize (2014) ; et le Berliner Kunstpreis (2012).

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

Contacts pour les médias : Service des communications du Musée des beaux-arts du Canada : Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, [email protected]; Pénélope Carreau, Agente, Relations publiques, [email protected]