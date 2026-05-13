Le Musée des beaux-arts du Canada dévoile l'univers baigné de soleil d'Helen McNicoll

Venez découvrir une artiste dont la vision a contribué à façonner l'impressionnisme canadien et qui continue de trouver un écho aujourd'hui

OTTAWA, ON, le 13 mai 2026 /CNW/ - L'œuvre d'Helen McNicoll (1879-1915), dont la maîtrise de la lumière et de la couleur permet de saisir des moments intimes de la vie quotidienne avec une sensibilité remarquable, sera mise à l'honneur tout au long de l'été au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC). Pour la première fois depuis plus d'un siècle, la plus ambitieuse collection d'œuvres de la pionnière de l'impressionnisme canadien Helen McNicoll est mise en lumière à Ottawa, du 8 mai au 12 octobre 2026, dans le cadre de l'exposition Helen McNicoll. Un voyage impressionniste.

Conçue et organisée par le Musée national des beaux-arts du Québec et adaptée par le Musée des beaux-arts du Canada sous la direction de Katerina Atanassova, conservatrice principale de l'art canadien au MBAC, cette présentation élargie rassemble plus de 80 œuvres exceptionnelles, dont plus de 20 présentées en exclusivité à Ottawa.

Couvrant dix années (1904-1915) d'une production prolifique, l'exposition offre un rare aperçu de la vie et de l'œuvre d'une artiste qui a défié les contraintes de son époque pour acquérir une renommée internationale. Helen McNicoll a su saisir la beauté éphémère de la femme moderne, du travail rural et des paysages lumineux avant son décès prématuré à l'âge de 35 ans.

« Cette exposition marque une étape historique », a déclaré Jean-François Bélisle, directeur général du Musée des beaux-arts du Canada. « Bien qu'Helen McNicoll soit reconnue comme une pionnière de l'impressionnisme canadien, bon nombre de ses œuvres se trouvent dans des collections particulières, loin des regards du public. Découvrir ces tableaux pour la première fois, c'est prendre la mesure de l'étendue de son génie. Je tiens à remercier les prêteurs qui ont généreusement accepté de partager leurs œuvres avec le public pendant toute la durée de l'exposition. Nous remercions également notre partenaire dans ce projet, le Musée national des beaux-arts du Québec, d'avoir initié la redécouverte de cette artiste exceptionnelle. »

« Le Musée national des beaux-arts du Québec se réjouit de la présentation dans la capitale nationale de cette grande exposition consacrée à Helen McNicoll. Cette rétrospective met en lumière l'œuvre magistrale d'une artiste libre, portée par un amour du voyage et de la couleur. Sa peinture, qui aborde les thèmes de l'indépendance et de l'amitié féminine, se révèle encore aujourd'hui d'une grande modernité. Sa maîtrise exceptionnelle de la couleur confère à ses tableaux une luminosité saisissante, et nous entrainent dans une aventure poétique et sensorielle d'une profonde intensité », a souligné Jean-Luc Murray, directeur général du Musée national des beaux-arts du Québec.

À la découverte de l'univers d'Helen McNicoll

Un voyage impressionniste propose au public une sélection de tableaux exceptionnels qui les plongent dans l'univers d'Helen McNicoll, fait de calme et de vie quotidienne -- des champs de blé chatoyants aux marchés animés, en passant par des moments intimes de la vie des femmes modernes.

« L'art d'Helen McNicoll se distingue par sa palette lumineuse et ensoleillée, son observation attentive de la température de la lumière et ses portraits intimes de femmes et d'enfants, rendus avec une modernité sereine qui apporte une sensibilité et une profondeur psychologique particulières à l'impressionnisme canadien de l'après-1900 », a relaté Katerina Atanassova, conservatrice principale de l'art canadien au Musée des beaux-arts du Canada.

L'exposition est organisée autour de différents thèmes qui jettent un éclairage sur l'engagement de McNicoll envers la nature et la lumière, ses représentations du travail, de la vie domestique, des marchés et de l'enfance, entre autres, ainsi que sur sa vision progressiste des femmes en tant qu'individus indépendants et socialement engagés. Elle révèle ainsi une perspective moderne et cosmopolite sur l'art et la vie. Parmi les œuvres exposées, citons Le divan de chintz (1913), Au lac (1912), Une brise bienvenue (vers 1909) et Le temps des cerises (vers 1912).

Des découvertes exclusives au Musée des beaux-arts du Canada

Après ses débuts au Musée national des beaux-arts du Québec en 2024 et sa récente présentation à l'Art Gallery of Hamilton, l'exposition arrive à Ottawa dans sa version la plus complète à ce jour. La présentation à Ottawa d'Un voyage impressionniste constitue la rétrospective la plus ambitieuse de l'œuvre de McNicoll au Canada depuis son exposition commémorative de 1925 à l'Association des beaux-arts de Montréal (aujourd'hui le Musée des beaux-arts de Montréal). Parmi les œuvres phares présentées en exclusivité au Musée des beaux-arts du Canada, on peut citer :

Trésors cachés : 18 œuvres de McNicoll et trois de sa compagne de peinture, l'artiste britannique Dorothea Sharp, présentées au public pour la première fois depuis plus de 100 ans.

Trésors nationaux : dix œuvres issues de la collection du MBAC, dont les très appréciées Champs de chaume (vers 1912) et Boutons d'or (vers 1910) -- cette dernière étant présentée en exclusivité à Ottawa.

Œuvres d'art contextuelles : peintures et dessins des contemporains montréalais de McNicoll et d'autres artistes influents de l'époque, notamment William H. Clapp (1879-1954), James Wilson Morrice (1865-1924), Arthur Dominique Rozaire (1879-1922), Mary Alberta Cleland (1876-1960), Clarence Gagnon (1881-1942) et William Brymner (1855-1925), qui lui a enseigné à ses débuts à Montréal.

Un regard intime : L'exposition va au-delà du canevas pour offrir un regard multidimensionnel sur la vie et l'œuvre de McNicoll. Elle comprend ses carnets de croquis personnels et des documents d'archives, offrant ainsi un aperçu intime de sa vie et de son processus créatif.

L'exposition présentée au Musée des beaux-arts du Canada bénéficie du généreux soutien de grands donateurs, la Fondation de la famille Balsillie et la Fondation de la famille Pierre Lassonde, ainsi que de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada et de son commanditaire de soutien, la Fondation Heffel.

Un parcours unique

Alors que ses contemporains, tels que James Wilson Morrice et Maurice Cullen, faisaient découvrir l'impressionnisme au Canada, Helen McNicoll a tracé sa propre voie. À une époque où rares étaient les femmes capables de mener une carrière internationale, elle s'est distinguée, remportant les éloges de la critique tant au Royaume-Uni qu'au Canada, et obtenant le prestigieux titre de membre de la Royal Society of British Artists et de l'Académie royale des arts du Canada.

Programmes publics

Afin d'enrichir davantage l'expérience de ses visiteuses et visiteurs, le Musée des beaux-arts du Canada propose une série de programmes publics permettant de mieux comprendre l'univers lumineux de McNicoll. Cet été, le public pourra profiter de visites guidées par des experts qui exploreront la maîtrise de la lumière par l'artiste. Celles et ceux qui souhaitent laisser libre cours à leur créativité peuvent participer à des ateliers pratiques et créer des œuvres d'art « en plein air ». Ces séances invitent les participant.e.s à saisir la beauté éphémère du paysage d'Ottawa, tout comme McNicoll l'a fait en Europe il y a plus d'un siècle. Pour plus de détails, consultez la section « Événements à venir » sur beaux-arts.ca.

Retour du laissez-passer Un Canada fort

Pour que ces expositions de renommée mondiale soient accessibles à tous, le Musée des beaux-arts du Canada est ravi de relancer le laissez-passer Un Canada fort. À compter du 19 juin, e laissez-passer offre aux personnes de moins de 24 ans l'entrée gratuite ou à tarif réduit à la collection et aux expositions du Musée, ce qui en fait le compagnon idéal pour un été culturel dans la capitale.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous - aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14e au 21e siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives. Notre édifice à l'architecture spectaculaire et baigné de lumière est situé sur le territoire traditionnel non cédé de la Nation algonquine Anishinaabe, à Ottawa.

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About the Musée national des beaux-arts du Québec

Le Musée national des beaux-arts du Québec est la mémoire vivante de l'art et des artistes du Québec. Avec sa riche collection de plus de 42 500 œuvres, il a pour fonctions de faire connaître, de promouvoir et de conserver l'art québécois de toutes les périodes, de l'art ancien à l'art actuel, et d'assurer une présence de l'art international par des acquisitions, des expositions et d'autres activités d'animation. Sa raison d'être: réunir autour de l'art. mnbaq.org

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

À l'intention des médias - Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec : Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]; Pénélope Carreau, Agente, Relations publiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]