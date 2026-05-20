Date limite : le 26 juin 2026

OTTAWA, ON, le 20 mai 2026 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) accepte maintenant les candidatures pour la bourse de recherche sur l'art militaire canadien Rodger et Joann McLennan, qui encourage et appuie la recherche de pointe en art militaire et de guerre canadien et autochtone. La bourse de 5 000 $ CA couvre les dépenses et/ou une allocation pour une résidence d'un an à compter du 1er septembre 2026. La date limite pour postuler est le vendredi 26 juin 2026 à 23 h 59 HAE.

Cette bourse appuie la recherche originale entreprise par des universitaires dans le but de publier, d'exposer ou de travailler sur leur thèse ou leur mémoire, ainsi que les équivalents de ces derniers dans le domaine de l'art militaire ou de guerre canadien. Le projet de recherche doit porter sur un aspect de l'art militaire ou de guerre canadien, y compris la peinture, le dessin, la sculpture, la photographie, la gravure et les autres médiums, et mettre l'accent sur l'utilisation et l'étude des collections du MBAC, du Musée canadien de la guerre et de Bibliothèque et Archives Canada.

Admissibilité

La bourse est ouverte aux historien•ne•s de l'art, aux conservateur•rice•s, aux critiques, restaurateur•rice•s, aux diplômé•e•s, aux chercheur•euse•s indépendant•e•s ainsi qu'à d'autres professionnel•le•s du domaine des arts visuels ou de la muséologie et des disciplines connexes des sciences humaines et sociales. Les candidatures internationales sont également acceptées. La bourse de recherche est valide seulement au MBAC. Les candidat•e•s de l'extérieur du Canada sont tenu•e•s de se renseigner eux-mêmes sur les conditions d'entrée au Canada pour participer au programme de bourse.

La boursière actuelle est Sarafina Pagnotta, spécialiste de l'histoire de l'art militaire canadien et des études sur la culture matérielle. Elle a récemment obtenu un doctorat en histoire publique de l'Université Carleton. Son projet porte sur l'art militaire et sur d'autres exemples d'art de guerre canadien issus des Première et Deuxième Guerres mondiales. Elle suggère que ces pièces sont peut-être souvent négligées dans les archives textuelles des collections nationales, en raison des meilleures pratiques en matière d'archivage et de la manière dont les objets sont traditionnellement décrits et catalogués en tant qu'œuvres d'art, artéfacts ou documents historiques.

Dépôt de candidatures

Pour en savoir plus sur le dépôt de candidature et les critères d'évaluation, visitez beaux-arts.ca/recherche/bourses.

Tous les candidat•e•s qualifié•e•s, y compris les personnes autochtones, les femmes, les personnes de toutes les orientations sexuelles, identités de genre ou expressions de genre, les personnes racisées et les personnes ayant un handicap, sont encouragé•e•s à soumettre leur candidature.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous - aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14e au 21e siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives. Notre édifice à l'architecture spectaculaire et baigné de lumière est situé sur le territoire traditionnel non cédé de la Nation algonquine Anishinaabe, à Ottawa.

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SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

À l'intention des journalistes - pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec : Pénélope Carreau, Agente, Relations publiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]; Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]