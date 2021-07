L'entreprise montréalaise poursuit ainsi son expansion, entraînant la création et le maintien de dix emplois.

La région du Grand Montréal compte plusieurs entreprises et organismes dynamiques dont les idées novatrices contribuent à créer un tissu économique local fort. Certaines organisations sont parvenues à s'adapter à la pandémie et à prospérer, alors que d'autres ont dû réduire leurs activités. Aujourd'hui, alors que nous planifions la relance économique, elles ont besoin plus que jamais d'appui pour assurer la vitalité de leur collectivité. Le gouvernement du Canada s'est engagé à les soutenir dans la poursuite de leurs activités et à favoriser leur croissance et leur réussite.

Dans cette optique, le député de Mont-Royal et secrétaire parlementaire de la ministre du Travail, Anthony Housefather, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui un appui financier de 150 000 $ à Elkimia Inc. Inspirée de la nature, cette entreprise développe et commercialise des produits innovants utilisés dans la protection solaire, dans les produits cosmétiques et textiles. Tout récemment, l'entreprise a réussi à développer un procédé chimique facilitant la mise à l'échelle et l'industrialisation de ces produits pour les différentes applications industrielles.

Cette contribution remboursable lui a permis de débuter ses activités de production d'ingrédients actifs plus performants de protection contre les UV, en ayant accès à de nouvelles installations de fabrication dans les locaux du CNRC, et d'acquérir de nouveaux équipements de production.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes innovants qui sont sources de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose notamment sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. L'innovation contribue de façon importante à la croissance en plus d'être un atout clé pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

« En investissant dans l'amélioration des procédés d'Elkimia, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements et aide les entreprises à prendre de l'expansion, à innover et à exporter leurs produits afin qu'elles puissent créer des emplois de qualité et assurer ainsi la prospérité de l'économie canadienne. »

Anthony Housefather, député de Mont-Royal et secrétaire parlementaire de la ministre du Travail

« Nous aidons les entreprises à s'outiller adéquatement pour qu'elles puissent demeurer compétitives, prospérer et créer de bons emplois. Grâce à l'aide financière du gouvernement du Canada, Elkimia a pu continuer à innover dans un domaine de pointe et consolider sa position dans l'industrie et sur les marchés, ce qui contribue aussi à stimuler l'économie régionale. Cet appui bénéficie ainsi à toute la région du Grand Montréal et permet à l'économie canadienne de revenir encore plus forte. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Nous sommes très reconnaissants de l'appui financier de DEC pour l'achat de nos équipements. Ces équipements nous ont permis de franchir plusieurs obstacles majeurs ‒ technologiques et économiques ‒ pour la mise à l'échelle et l'industrialisation de notre procédé chimique. Merci à toute l'équipe de DEC »

Elie A. Khalil, Président-directeur général, Elkimia Inc.

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Le succès de la relance économique sera notamment tributaire de la vaccination du plus grand nombre de Canadiens possible. Pour en savoir davantage : Vaccins contre la

COVID-19

COVID-19 DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

