OTTAWA, ON, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 de l'Organisation des Nations Unies et ses 17 objectifs de développement durable (ODD) représentent un appel à l'action ambitieux qui vise à mettre fin à la pauvreté, à protéger la planète et à bâtir un avenir meilleur et plus juste pour chaque génération.

L'atteinte des ODD commence par les communautés. Alors qu'il ne reste que six ans au Programme 2030, la collaboration est plus importante que jamais. En encourageant l'adoption de solutions locales, nous réalisons des progrès concrets pour tous les Canadiens.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, a annoncé l'allocation d'une somme de 9,9 millions de dollars sur trois ans pour soutenir une trentaine de projets dans le cadre du Programme de financement des ODD. Les organisations financées réaliseront des projets novateurs au sein de leur propre communauté pour accroître la sensibilisation à l'égard des ODD et accélérer les progrès faits au titre du Programme 2030.

Ce financement vient s'ajouter aux quelque 22 millions de dollars déjà alloués à 131 projets partout au Canada.

Le Programme de financement des ODD met en valeur l'engagement indéfectible du Canada en faveur de la mise en œuvre du Programme 2030 au moyen d'une approche pansociétale. Le gouvernement continuera de collaborer étroitement avec les organisations afin d'améliorer les retombées pour les Canadiens et de créer un avenir où personne n'est laissé pour compte.

Veuillez consulter la liste complète des projets financés par le Programme de financement des objectifs de développement durable par année financière.

Citations

« Les mesures locales et communautaires sont au cœur du développement durable. Lorsque nous investissons et donnons aux gens les moyens de changer les choses là où ils vivent et travaillent, nous créons des solutions durables qui font avancer les objectifs de développement durable et le Programme 2030 ici même, au Canada. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds

Faits en bref

Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 est un cadre mondial sur quinze ans adopté par le Canada et tous les États membres des Nations Unies en 2015.

Il est composé de 17 objectifs et de 169 cibles mondiales visant à relever les défis sociaux, économiques et environnementaux les plus urgents d'aujourd'hui.

En 2018, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser un financement pouvant atteindre 59,8 millions de dollars sur treize ans pour soutenir les partenaires et les intervenants, afin de favoriser la mise en œuvre du Programme 2030 et l'atteinte de ses ODD.

l'atteinte de ses ODD. Afin de soutenir le suivi des progrès et la production de rapport connexe à l'échelle nationale, Statistique Canada, en collaboration avec les organismes et ministères fédéraux, a élaboré en Cadre d'indicateurs canadien en juin 2019. Une version révisée a été publiée en juin 2021. Le Cadre contient les ambitions, les cibles et les indicateurs visant à suivre la réalisation des ODD dans le contexte canadien.

En février 2021, le gouvernement a publié la Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030 : Aller de l'avant ensemble . Elle invite tous les Canadiens à en apprendre plus sur les ODD et à prendre des mesures par eux-mêmes pour bâtir des communautés plus fortes, plus sûres et plus inclusives où personne n'est laissé pour compte.

. Elle invite tous les Canadiens à en apprendre plus sur les ODD et à prendre des mesures par eux-mêmes pour bâtir des communautés plus fortes, plus sûres et plus inclusives où personne n'est laissé pour compte. En juillet 2021, le gouvernement a publié le Plan de mise en œuvre fédéral du Canada pour le Programme 2030. Ce plan explique comment le gouvernement du Canada contribuera à faire avancer la stratégie nationale au niveau fédéral et engage celui-ci à présenter un rapport annuel aux Canadiens sur les progrès.

Le gouvernement du Canada continue à respecter son engagement à produire des rapports sur les progrès, y compris en ce qui concerne la publication de deux examens nationaux volontaires ( 2018 et 2023) et de deux rapports annuels ( 2022 et 2024).

