Améliorer les lieux patrimoniaux à Sault Ste. Marie

Le gouvernement du Canada soutient la rénovation du Canadian Bushplane Heritage Centre

SAULT STE. MARIE, ON, le 6 févr. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a à cœur de soutenir la création et la rénovation d'espaces culturels afin de permettre à toute la population canadienne d'accéder aux arts et au patrimoine.

M. Terry Sheehan, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles et député de Sault Ste. Marie, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement de 20 772 dollars pour la rénovation du Canadian Bushplane Heritage Centre. M. Sheehan a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien.

Octroyée par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, cette aide permettra d'améliorer la qualité de l'équipement audiovisuel et des appareils de projection des salles Wings Over the North et Wildlife du Centre.

Grâce à ces améliorations, le Centre pourra continuer d'accueillir des visiteurs pour leur faire découvrir le patrimoine et l'histoire de la région liés à l'aviation et à la protection contre les incendies.

« Notre gouvernement sait qu'investir dans les arts et la culture contribue à bâtir des collectivités dynamiques. Nous sommes fiers de soutenir l'amélioration d'espaces, notamment le Canadian Bushplane Heritage Centre. Ils permettent aux résidents et aux visiteurs de vivre des expériences éducatives uniques et aident à préserver le patrimoine des collectivités locales. »

− L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Je suis très content que notre gouvernement investisse pour améliorer les installations du Canadian Bushplane Heritage Centre. Ce projet permettra aux résidents et aux visiteurs d'en apprendre davantage sur les grandes réalisations locales dans les domaines de l'aviation et de la lutte contre les incendies. Il contribuera aussi à préserver ce patrimoine pour les générations à venir. »

− M. Terry Sheehan, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles et député de Sault Ste. Marie

« Au nom du personnel et des bénévoles du Canadian Bushplane Heritage Centre, j'aimerais remercier Patrimoine canadien de son soutien. Le Centre est une attraction touristique importante à Sault Ste. Marie et c'est un lieu de rassemblement de prédilection pour la collectivité. Nous sommes fiers d'offrir des expériences interactives de grande qualité dans notre musée. Ce financement nous permettra d'améliorer de nombreux aspects de l'expérience des visiteurs. »

− M. Dan Ingram, directeur général, Canadian Bushplane Heritage Centre

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif, y compris les centres de création. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels. Depuis sa création en 2001, il a permis d'appuyer plus d'un millier de projets, notamment des espaces pour les arts de la scène, les arts visuels, les arts médiatiques, les collections muséales, les expositions patrimoniales et les centres de création.

Dans le budget de 2017, on prévoyait l'attribution de 300 millions de dollars en 10 ans au Fonds du Canada pour les espaces culturels afin de soutenir le perfectionnement des talents canadiens ainsi que l'entrepreneuriat dans les milieux artistiques et culturels. Ces investissements contribuent à créer des emplois, à stimuler l'activité économique, à renforcer les communautés et à célébrer la richesse de la scène culturelle du Canada.

Le Canadian Bushplane Heritage Centre raconte et préserve l'histoire de l'aviation de brousse et de la protection contre les incendies de forêt au Canada. Il raconte aussi comment ils ont façonné la vie dans les régions nordiques et éloignées du Canada. Le centre collectionne, conserve et expose des avions de brousse et du matériel connexe, et il en fait l'interprétation. De plus, il aide le public à comprendre l'importance de ce patrimoine en offrant des présentations, des programmes et des expériences de qualité dans un contexte de musée public. C'est également un centre de recherche et d'information sur le patrimoine lié aux avions de brousse et à la protection contre les incendies de forêt. En 2019, il a fêté son 30e anniversaire.

