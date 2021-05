GATINEAU, QC, le 25 mai 2021 /CNW/ - Au cours de la dernière année, la pandémie a frappé tous les Canadiens; les familles, les enfants et les jeunes sont parmi ceux qui en ont le plus souffert. Pour certains, il a fallu s'adapter au travail à domicile, pour d'autres, à l'école en ligne. La perte de contact avec les amis, la famille élargie et tous types de réseaux sociaux a également exercé une pression supplémentaire énorme sur les familles.

C'est pourquoi le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, le député de London-Centre-Nord, Peter Fragiskatos et la députée de London-Ouest, Kate Young, ont lancé deux appels de propositions pour un financement total de près de 39 millions de dollars sur cinq ans. Les projets sélectionnés devront contribuer à l'autonomie financière des adultes et à l'inclusion sociale des enfants et des jeunes. Les fonds seront versés dans le cadre de la composante Enfants et familles du Programme de partenariats pour le développement social (PPDS).

Les organisations admissibles peuvent demander jusqu'à 3 millions de dollars de financement pour des projets axés sur l'un de ces deux objectifs :

Autonomie financière: services et mesures de soutien visant à accroître le bien-être financier des adultes à faible revenu;

Inclusion sociale des enfants et des jeunes vulnérables : services et mesures de soutien visant à accroître l'inclusion sociale des enfants et des jeunes qui pourraient souffrir mentalement ou physiquement de l'isolement social.

Les organisations peuvent présenter une demande pour un seul des deux appels de propositions. Ils sont invités à revoir le guide du demandeur pour de plus amples renseignements :

Les propositions doivent être envoyées au plus tard à midi, heure de l'Est, le 6 juillet 20201. Les personnes qui le souhaitent peuvent présenter une demande sur le site de Canada.ca.

« Le gouvernement du Canada collabore avec des partenaires de London et de tout le pays pour bâtir un Canada plus sain, inclusif et égalitaire. C'est pourquoi nous sommes déterminés à soutenir financièrement les organismes qui veulent faire de l'inclusion sociale et économique une priorité pour tous. Nous devons combler les écarts qui séparent nos Canadiens les plus vulnérables du reste de la société, les soutenir et leur donner les moyens de subvenir seuls à leurs besoins. »

- Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen

« Nous méritons tous d'avoir les mêmes chances de réussir. Ce financement contribuera à faire en sorte que nos plus vulnérables bénéficient des services et du soutien dont ils ont besoin, aujourd'hui plus que jamais. »

- Le député de London-Centre-Nord, Peter Fragiskatos

« L'annonce d'aujourd'hui démontre notre ferme résolution à soutenir nos Canadiens les plus vulnérables, surtout les parents qui travaillent et les enfants, que la pandémie a désarmés. Ces fonds permettront à nos organismes communautaires de fournir des services et un soutien axés sur les besoins financiers et sociaux des populations vulnérables du Canada. »

- La députée de London-Ouest, Kate Young

Les faits en bref

Le Programme de partenariats pour le développement social (PPDS) collabore avec les organismes à but non lucratif et les autres types d'organismes afin d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, des enfants, des familles et des autres segments vulnérables de la population.

Chaque année, 9,1 millions de dollars de financement sont versés dans le cadre de la composante Enfants et familles du PPDS, en soutien à des projets qui contribuent à l'inclusion sociale des personnes vulnérables.

En 2020, le gouvernement a consacré 350 millions de dollars au Fonds d'urgence pour l'appui communautaire, administré par le PPDS. Ce fonds a pour objectif d'aider les organismes communautaires à s'adapter et à offrir des services de première ligne aux Canadiens vulnérables, notamment les aînés, les enfants, les jeunes, les personnes handicapées, les femmes, les communautés racisées et les membres de la communauté LGBTQ2. Les trois intermédiaires, Centraide Canada, la Croix-Rouge canadienne et Fondations communautaires du Canada ont redistribué les fonds à des organismes communautaires à travers le Canada.

