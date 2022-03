L'assurance, la gestion de patrimoine et la santé réunies au même endroit

TORONTO, le 9 mars 2022 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) a le plaisir de présenter Prospr par Sun Life - une solution hybride de conseils en ligne unique en son genre. Grâce à une plateforme numérique et à une équipe de conseillers autorisés, Prospr par Sun Life donne aux gens le pouvoir de choisir, de prioriser et de suivre leurs objectifs au même endroit, tout en leur offrant la possibilité de parler à un conseiller autorisé par téléphone ou par appel vidéo. Conçue pour offrir aux Clients de la Sun Life et aux Canadiens une solution de conseils en libre-service qui les aidera à gérer leurs objectifs, Prospr par Sun Life procure une expérience Client simple et intuitive.

« À la Sun Life, nous écoutons attentivement nos Clients et nous savons que leurs besoins évoluent », souligne Rowena Chan, présidente, Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. et vice-présidente principale, distribution. « Nous comprenons que différentes approches sont nécessaires pour aider les Canadiens à bâtir un plan qui appuie leurs objectifs de vie. Dans le cadre de notre stratégie d'entreprise entièrement axée sur les Clients, Prospr par Sun Life s'ajoute à l'écosystème de la Sun Life en offrant aux gens la possibilité d'accéder à des conseils pour leurs besoins en assurance, en santé et en placements, prodigués soit par le biais du numérique ou par des humains. »

Au moyen d'outils de planification et d'une évaluation préliminaire des besoins, les Clients peuvent préparer des plans de vie personnalisés et adaptables à tout moment. Que ce soit pour fonder une famille, retourner aux études, préparer la retraite ou planifier un mode de vie plus sain, Prospr par Sun Life est là pour aider les Clients à :

établir des objectifs en matière d'assurance, de gestion de patrimoine et de santé (protéger leurs proches en cas de décès, de maladie ou de blessure, appuyer leur santé et leur mieux-être, faire croître leur épargne et leurs placements, etc.), faire le suivi des progrès, et atteindre les objectifs;

obtenir des conseils globaux et du soutien de la part de conseillers autorisés;

conserver des documents en toute sécurité et remplir des papiers importants dans la plateforme en ligne grâce à la signature électronique.

« Nous offrons aux Clients une solution novatrice et flexible pour gérer leurs objectifs de santé, de gestion de patrimoine et d'assurance. Nous tirons aussi parti des données et de nos conclusions pour améliorer l'expérience des Clients et des conseillers », indique Daniele Farinaccia, vice-présidente, Prospr par Sun Life. « Nous savons que certaines personnes préfèrent parler directement à un conseiller, tandis que d'autres veulent pouvoir acheter leurs produits en ligne sans aucune intervention humaine. Prospr par Sun Life est une solution technologique destinée aux Clients qui souhaitent profiter d'une plateforme numérique appuyée par une équipe de conseillers avec qui ils pourront discuter de recommandations et de produits le moment venu. »

Pour en savoir plus sur Prospr par Sun Life, visitez www.prosprsunlife.ca.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes.Au 31 decembre 2021, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 1,44 billions de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

SOURCE Financière Sun Life Canada