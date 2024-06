CHANDLER, QC, le 13 juin 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec accordent des aides financières totalisant près de 1,4 million de dollars, échelonnées sur trois ans, à GÎMXPORT, un organisme régional de promotion des exportations (ORPEX) qui a pour mission d'accompagner les entreprises de la Gaspésie et des Îles‑de‑la‑Madeleine afin de les rendre plus performantes dans le développement de leurs marchés au Québec, au Canada et à l'international.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Soraya Martinez Ferrada, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, le député de Gaspé, M. Stéphane Sainte‑Croix, et la députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le gouvernement du Canada accorde une contribution non remboursable de 870 000 $ sur une période de 3 ans (1er avril 2024 au 31 mars 2027), consentie en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Pour sa part, le gouvernement du Québec attribue à GÎMXPORT une somme totale de 510 000 $, sur une période de 3 ans également, dans le cadre du volet 3 du Programme d'appui au fonctionnement d'organismes de développement économique (PAFODE).

GÎMXPORT a pour mission de promouvoir et de soutenir les PME des régions de la Gaspésie et des Îles‑de‑la‑Madeleine dans leurs démarches d'exportation et d'innovation. Le projet de l'organisme vise à offrir des services-conseils et de l'accompagnement spécialisé aux entreprises de la région afin de soutenir leurs efforts de développement et de diversification des marchés à l'exportation. Il permettra en plus de bonifier son offre de service par la réalisation de projets collectifs qui favoriseront la cohérence interrégionale et maximiseront les retombées dans tout le Québec. Le projet consiste également à offrir un appui ciblé aux PME dans le but d'améliorer leurs capacités en matière d'innovation.

Citations

« Les PME et les organismes sont au cœur du développement économique de nos régions. Grâce à notre appui à GÎMXPORT, nous nous assurons que les PME de la Gaspésie et des Îles‑de‑la‑Madeleine reçoivent l'accompagnement nécessaire pour leur croissance et leur exportation. C'est l'ensemble de notre économie qui bénéficiera du succès et des retombées de ce projet. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Pour créer plus de richesse au Québec et dans nos régions, on doit continuer d'encourager nos entreprises locales à innover et à exporter. Avec notre appui à GÎMXPORT pour ses services destinés aux PME de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, c'est l'ensemble de la région qui se retrouve mieux outillée pour assurer son développement économique. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Nous travaillons avec les organisations et leur personnel afin de créer de la richesse, ici, au Canada. C'est pourquoi nous appuyons des organismes comme GÎMXPORT, dont le projet d'accompagnement et de conseils aux entreprises aidera les PME dans leurs démarches d'exportation et d'innovation. Avec cet investissement, le gouvernement du Canada contribue à créer et maintenir des emplois à valeur ajoutée ici, dans la région de la Gaspésie-Îles‑de‑la‑Madeleine, et dans nos collectivités. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie‒Les Îles‑de-la‑Madeleine et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Avant d'exporter leurs produits, les PME doivent bien se préparer et s'assurer de répondre adéquatement à la demande. GÎMXPORT les guide vers la réussite. On est fiers de soutenir cet organisme bien implanté chez nous, qui participe au rayonnement de nos entreprises à travers le monde. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

« La Gaspésie et les Îles‑de‑la‑Madeleine sont des régions dynamiques, qui débordent d'un immense potentiel économique. Cet investissement reflète notre engagement envers l'innovation, l'exportation et la croissance de nos entreprises. Grâce à ces nouveaux services d'accompagnement, les entrepreneurs seront mieux préparés pour maximiser leur succès dans de nouveaux marchés, contribuant ainsi au développement économique à l'échelle locale, nationale et internationale. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

« Cette contribution financière 2024-2027 permettra à GÎMXPORT d'assurer la poursuite de sa mission visant à offrir des services-conseils en commercialisation, en exportation et en innovation auprès des PME de la Gaspésie et des Îles‑de‑la‑Madeleine dans le but de renforcer leur capacité à développer les marchés hors région ou à s'intégrer aux chaînes de valeur mondiales. »

Gino Cyr, directeur général, GÎMXPORT

Faits en bref

Créé en 1996, GÎMXPORT est un organisme qui promeut et soutient les PME de la région de la Gaspésie-Îles‑de‑la‑Madeleine dans leurs démarches d'exportation et d'innovation. Il offre des services d'information, de formation, d'accompagnement et de conseil aux entreprises qui n'exportent pas encore ou aux exportateurs qui diversifient leurs marchés internationaux. Il soutient également les entreprises qui innovent ou qui souhaitent développer des capacités d'innovation et de transition numérique.

DEC est l'acteur fédéral clé au Québec pour promouvoir le développement économique des régions et des PME. Grâce à ses douze bureaux régionaux, il accompagne les entreprises, les organismes et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Le programme CERI de DEC s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Le Programme d'appui au fonctionnement d'organismes de développement économique - Soutien au fonctionnement des organismes en appui à l'exportation (PAFODE, volet 3) du gouvernement du Québec vise à soutenir le fonctionnement d'organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX) afin de sensibiliser les entreprises québécoises à l'exportation ainsi qu'à renforcer leur capacité à exporter.

