Accélérer l'innovation technologique dans le secteur minier - Plus de 2 M$ à Corem pour favoriser la transition énergétique dans le secteur minier

QUÉBEC, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, au nom de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, annonce un soutien de 2 080 000 $ à Corem, un centre d'expertise et d'innovation qui vise le développement et le transfert d'innovations technologiques dans le secteur minier.

Les investissements, d'un montant total de 2,6 millions de dollars, serviront à l'acquisition d'équipements scientifiques qui permettront de favoriser la transition énergétique et de réaliser des activités de recherche portant entre autres sur les minéraux critiques et stratégiques, lesquels sont essentiels au développement de la filière batterie au Québec.

Le projet de Corem permettra d'accroître la capacité à répondre aux défis de l'industrie minière, notamment celui d'accéder à des technologies et à des procédés innovants contribuant à rendre l'industrie toujours plus moderne, durable, verte et efficace.

Enfin, ces investissements bénéficieront directement à l'industrie minière québécoise, puisque Corem réalise ses activités de recherche à travers l'ensemble de la chaîne de valorisation des minéraux critiques et stratégiques et des autres minerais.

« Le Québec dispose d'un sous-sol riche en minéraux essentiels à la filière batterie et à la transition énergétique de nos régions. Avec ces nouveaux équipements, Corem se donne les moyens de poursuivre le développement de technologies et de procédés, en cohésion avec notre Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques. Nous sommes très fiers de contribuer à l'essor de cet important leader de la Capitale-Nationale. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« On peut compter sur l'expertise de Corem pour développer des procédés innovants qui permettront d'exploiter de façon plus durable et rentable nos minéraux critiques et stratégiques. En accordant plus de 2 millions de dollars à ce projet, on fait un pas en avant pour bâtir une industrie minière encore plus innovante qui décarbone et enrichit le Québec. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« L'industrie minière joue un rôle clé dans la transition énergétique du Québec. Grâce à des investissements stratégiques dans l'innovation, comme celui accordé à Corem, nous consolidons notre leadership dans l'exploitation et la valorisation des minéraux critiques et stratégiques. Le projet de loi sur les mines que nous étudions actuellement en profondeur vise à soutenir cette dynamique, tout en assurant une gestion responsable et durable de nos ressources naturelles. Il est impératif que nous continuions de favoriser le développement d'une économie plus verte et prospère. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts

« Ce soutien financier marque une étape importante pour renforcer notre capacité à innover et à développer des solutions technologiques à faible impact environnemental pour l'industrie minière. Grâce à ces nouveaux équipements, Corem pourra accélérer ses travaux de recherche et offrir des technologies de pointe qui favoriseront non seulement la compétitivité de ses partenaires, mais aussi la transition vers une industrie plus durable et responsable. »

Francis Fournier, président-directeur général de Corem

Constitué en 1999, Corem est le plus important centre d'expertise et d'innovation en traitement de minerais au Canada et l'un des plus importants au monde. Il offre aux entreprises minières une gamme de services de recherche et développement afin d'optimiser et d'élaborer les procédés clés de traitement de minerais. Sa mission est d'améliorer leur compétitivité par le transfert d'innovations technologiques tout en réduisant les répercussions environnementales.

et l'un des plus importants au monde. Il offre aux entreprises minières une gamme de services de recherche et développement afin d'optimiser et d'élaborer les procédés clés de traitement de minerais. Sa mission est d'améliorer leur compétitivité par le transfert d'innovations technologiques tout en réduisant les répercussions environnementales. Corem regroupe douze membres au sein d'un consortium de recherche précompétitive en traitement et en transformation de substances minérales : Mines Agnico Eagle, ArcelorMittal Exploitation minière Canada , Bahrain Steel, Corporation IAMGOLD, Glencore Canada Corporation, FLSmidth, Kinross Gold Corporation, Mines Newmont, Minerai de fer Québec, Niobec, Rio Tinto IOC et Métal 7. Corem travaille également avec les clients non membres.

, Bahrain Steel, Corporation IAMGOLD, Glencore Canada Corporation, FLSmidth, Kinross Gold Corporation, Mines Newmont, Minerai de fer Québec, Niobec, Rio Tinto IOC et Métal 7. Corem travaille également avec les clients non membres. Par l'entremise du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025, le gouvernement s'est fixé comme objectif de faire du Québec un chef de file de la production, de la transformation et du recyclage des minéraux critiques et stratégiques en collaboration avec les communautés locales et autochtones.

