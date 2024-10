OTTAWA, ON, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) a annoncé aujourd'hui qu'Abbas Akhavan représentera le Canada à la 61e Exposition internationale d'art -- La Biennale di Venezia, d'avril à novembre 2026. Naviguant entre les installations éphémères in situ, le dessin, la vidéo, la sculpture et la performance, Abbas Akhavan porte un regard critique sur les legs formels, matériels et sociaux qui tracent les frontières entre les espaces publics et privés.

Jean-François Bélisle, directeur général du Musée des beaux-arts du Canada, commissaire du Pavillon du Canada à Venise, a déclaré : « La Biennale Arte est un forum de tout premier plan où le monde entier se réunit et s'exprime à travers l'art. Le Musée des beaux-arts du Canada est particulièrement bien placé pour réunir des artistes, des institutions artistiques et des organismes culturels de tout le pays pour célébrer le talent canadien sur la scène internationale et de favoriser la création de liens dans le monde de l'art. Nous sommes ravis d'annoncer qu'Abbas Akhavan a été nommé pour représenter le Canada à la 61e Exposition internationale d'art -- La Biennale di Venezia. Le travail d'Akhavan est façonné par les caractéristiques uniques des sites où il travaille, notamment leur architecture, les économies qui les entourent et les gens qui les fréquentent. Nous sommes heureux de l'aider à concrétiser cette vision au Pavillon du Canada. »

L'artiste a été sélectionné par un comité d'experts en art contemporain canadien composé de Julie Crooks, conservatrice des arts de l'Afrique globale et de la diaspora, Musée des beaux-arts de l'Ontario; Léuli Eshrāghi, conservateurice des pratiques autochtones, Musée des beaux-arts de Montréal; Crystal Mowry, directrice des programmes, Galerie d'art MacKenzie; Daina Warren, directrice générale, Initiatives autochtones, Université d'art Emily Carr; Pan Wendt, conservateur, Musée d'art du Centre des arts de la Confédération; et Jean-François Bélisle, président du Comité, et directeur général du Musée des beaux-arts du Canada.

Abbas Akhavan est né à Téhéran et vit entre Montréal et Berlin. Sa pratique multidisciplinaire reflète les relations entre les lieux et l'histoire, en tenant compte des forces géopolitiques qui définissent les espaces. Récemment, il a présenté des expositions solos au Copenhagen Contemporary et au Ny Carlsberg Glyptotek, à Copenhague (2023); à la Contemporary Art Gallery, à Vancouver (2022); à la Chisenhale Gallery, à Londres (2021); et à The Power Plant, à Toronto (2018), entre autres. Il a reçu le Prix Sobey pour les arts en 2015. En novembre 2026, le Walker Art Center de Minneapolis présentera une étude de l'œuvre d'Akhavan en milieu de carrière.

Le comité de sélection a indiqué « avoir été attiré par la pratique interdisciplinaire d'Abbas Akhavan, un artiste méticuleux et un penseur pour qui le site d'une exposition devient à la fois une proposition et une provocation entraînant la mise en scène des relations entre les matériaux, la mémoire et le lieu. Qu'il s'agisse d'invoquer les ruines d'anciennes statues détruites lors de conflits géopolitiques ou d'explorer l'idéalisme affirmé des jardins et autres espaces domestiqués, les environnements sculpturaux d'Akhavan témoignent de l'équilibre fragile entre la nature et la valorisation, l'exploitation ou même l'indifférence des contextes, des systèmes et des projections dont l'origine n'est que trop humaine. Nous sommes impatients de voir Akhavan porter son attention sur l'espace et l'architecture du Pavillon du Canada dans le contexte historique des Giardini della Biennale de Venise. »

L'Exposition internationale d'art - La Biennale di Venezia est la plus grande et la plus prestigieuse exposition d'art contemporain au monde, accueillant plus de 80 pays participants. Le Pavillon du Canada est dirigé par le Musée des beaux-arts du Canada et appuyé par le Conseil des arts du Canada. Il est présenté en partenariat avec la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada.

Les personnes qui visitent la Biennale d'art 2024 peuvent encore voir Kapwani Kiwanga : Trinket au Pavillon du Canada jusqu'au 24 novembre 2024.

Depuis plus de 60 ans, le Pavillon du Canada, aménagé dans les Giardini de Venise, présente les œuvres des artistes canadiens les plus célèbres. La représentation du Canada à Venise a contribué à façonner le rôle et la place de l'art contemporain canadien dans les cercles internationaux, contribuant à lancer ou à élever la carrière internationale d'artistes tels que Jean Paul Riopelle, Michael Snow, Geneviève Cadieux, Janet Cardiff et George Bures Miller, Rebecca Belmore, David Altmejd, Shary Boyle, BGL, Geoffrey Farmer, Isuma, Stan Douglas et, en 2024, Kapwani Kiwanga.

À propos d'Abbas Akhavan



La vaste pratique artistique d'Abbas Akhavan (né en 1977 à Téhéran, en Iran; vit et travaille à Montréal et à Berlin) s'étend des installations éphémères in situ, au dessin, à la vidéo, à la sculpture et à la performance. Ses récentes installations à grande échelle recréent des sites culturels touchés par des conflits internationaux en tenant compte des multiples façons dont les points de vue géopolitiques de l'heure se font concurrence pour le contrôle des récits historiques. Dans ses œuvres, M. Akhavan aborde de manière critique les séquelles des déplacements et des bouleversements en examinant l'influence de ces forces sur les frontières entre les espaces publics et privés, les paysages domestiqués et naturels ainsi que l'hostilité et l'hospitalité.

Abbas Akhavan a présenté des expositions solo au Copenhagen Contemporary et au Ny Carlsberg Glyptotek à Copenhague (2023); à la Mount Stuart House à l'île de Bute, en Écosse (2022); à la Contemporary Art Gallery à Vancouver (2022); à la Chisenhale Gallery à Londres (2021); au CCA Wattis Institute à San Francisco (2019); à The Power Plant à Toronto (2018); au Museum Villa Stuck à Munich (2017); à la Douglas Hyde Gallery à Dublin (2017); à Artspeak à Vancouver (2015); et à la Delfina Foundation à Londres (2012). Il a aussi participé à des expositions collectives, notamment Deichtorhallen à Hambourg (2024); la 14e Biennale de Gwangju (2023); le Palais de Tokyo à Paris (2022); la Momenta Biennale de la Fondation Phi à Montréal (2021); Kunsthalle Karlruhe en Allemagne (2021); Protocinema par Parc Offsite à Montréal (2020); la Bienniale de Toronto (2019); la Bienniale de Liverpool (2018); SALT Galata à Istanbul (2017); Prospect New Orleans à La Nouvelle-Orléans (2017); la Bienniale de Sharjah 13 aux Émirats arabes unis (2017); le Musée Solomon R. Guggenheim à New York (2016); Witte de With à Rotterdam (2015); et la 10e Biennale de Gwangju (2014).

M. Akhavan est titulaire d'une maîtrise en beaux-arts de l'Université de la Colombie-Britannique, à Vancouver (2006), et d'un baccalauréat en beaux-arts de l'université Concordia, à Montréal (2004). Il a notamment effectué des résidences à Fogo Island Arts, sur l'île Fogo au Canada (2019, 2016, 2013), à l'Atelier Calder, à Saché en France (2017), et à Flora ars+natura, à Bogotá en Colombie (2015). Il a reçu le prix de la Triennale de Fellbach (2017), le prix Sobey pour les arts (2015), le prix des arts du Groupe Abraaj (2014) et le Berliner Kunstpreis (2012).

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) s'est engagé à amplifier les voix par l'art et à étendre la portée et l'étendue de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques afin de représenter tous les Canadiens, tout en mettant l'accent sur les modes de connaissance et d'être autochtones. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie « tout est lié » -- reflète la mission du Musée de créer des expériences dynamiques qui ouvrent les cœurs et les esprits, et permettent de nouvelles façons de nous voir, de nous voir les uns les autres et de voir nos diverses histoires, par le biais des arts visuels. Le MBAC abrite une riche collection d'art autochtone contemporain international, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du 14e au 21e siècle. Fondé en 1880, le MBAC joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus de 140 ans. Pour plus d'informations, visitez beaux-arts.ca.

À propos de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada

La Fondation du Musée des beaux-arts du Canada s'engage à appuyer le Musée des beaux-arts du Canada dans l'exécution de son mandat. En favorisant de solides partenariats philanthropiques, la Fondation fournit au Musée le soutien financier supplémentaire dont il a besoin pour diriger la communauté des arts visuels du Canada à l'échelle locale, nationale et internationale. La combinaison du soutien public et de la philanthropie privée permet au Musée de préserver et d'interpréter le patrimoine des arts visuels du Canada. La Fondation accueille les dons actuels et différés pour des projets spéciaux et des dotations. Pour en savoir plus sur la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada, visitez https://www.beaux-arts.ca/adhesions-dons/la-fondation-du-mbac.

À propos du Conseil des arts du Canada

Le Conseil des arts du Canada est le bailleur de fonds public des arts du Canada, et a pour mandat de favoriser et de promouvoir l'étude, l'appréciation et la production d'œuvres dans le domaine des arts. Les subventions, les services, les initiatives, les prix et les paiements du Conseil contribuent au dynamisme d'une scène artistique et littéraire créative et diversifiée et soutiennent sa présence partout au Canada et à l'étranger. Les investissements du Conseil favorisent un plus grand engagement dans les arts chez les Canadiens et les publics internationaux.

